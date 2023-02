Alejandra Guzmán celebra sus 55 años y estos han sido sus peores escándalos

Alejandra Guzmán se hizo su propio nombre en el medio del espectáculo gracias a su irreverente talento como cantante, el cual la llevó a catapultarse como una de las rockeras más queridas de México y de Latinoamérica. Ella hizo resonar su nombre por encima del de sus padres Sylvia Pinal y Enrique Guzmán, dos de la figuras de mayor reconocimiento en México.

Ahora la llamada ‘Reina de corazones’ celebra este 9 de febrero sus 55 años con una carrera plagada de éxitos, pero también de distintos escándalos tanto en su vida profesional, como personal, los cuales incluso han puesto en riesgo su vida; aunque ella ha sabido como sortearlos al estar en el foco mediático desde muy joven por el vínculo de su familia al medio artístico.

Los escándalos más comentados de Alejandra Guzmán

Desnudo para Playboy

La intérprete rebelde decidió encuerarse en 1993, en medio de un gran momento en el ámbito profesional, tras haber lanzado su disco Libre del que se desprendieron los éxitos Mala hierba y Te esperaba, entre otros. Con 25 años y a un año de haber dado a luz a su hija Frida Sofía aceptó posar desnuda para la revista Playboy.

¿Cuál te gustó más?

¿Playboy 1993 o calendario 1997? pic.twitter.com/NxuDTTHv1U — Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) March 5, 2020

“Me voy a encuerar para que vean que estoy muy buena. Además, por supuesto que me van a pagar una buena lana, porque yo por unos cuantos pesos no me quito la ropa”, comentó.

Su batalla con el cáncer de mama

Una de las noticias más dolorosas las recibió en 2007 cuando a sus 39 años le habían diagnosticado cáncer de mama y fue sometida a una cirugía para extirparle el tumor maligno y ganglios.

“Cuando el doctor me dio el diagnóstico me di cuenta que la vida es de papel. Vi la muerte frente de mí, fue un shock. No imaginas jamás que te tocará a ti. Me quedé sin dormir esa primera noche y pensé que lo mejor era cortar de raíz eso que estaba en mi cuerpo”, relató la cantante a AARP en Español en 2019.

Adicciones al alcohol y las drogas

La rockera tuvo el valor de confesar en 2008 que estuvo a punto de perder la vida por su adicción a las drogas. El tocar fondo la hizo recurrir a su papá y a su hermano, quedando internada en un centro de rehabilitación.

“Bebía todos los días sin ingerir alimentos; llegué en estado anémico a la clínica de rehabilitación. La pérdida de mi bebé hace cuatro años fue un golpe muy duro para mí y me refugié en el alcohol y las drogas”, dijo.

Su matrimonio con un narcotraficante

Guzmán quedó envuelta en un oscuro mundo al casarse con Farel Goodman, un empresario que quedó detenido años más tarde de su boda por posesión de droga. Muchos sospechan que fue él quien la indujo al mundo de los estupefacientes.

Aumentó el tamaño de sus glúteos y casi le cuesta la vida

Alejandra puso en riesgo su vida luego de someterse a una intervención quirúrgica para aumentar el tamaño de sus glúteos, en la cual le inyectaron una sustancia que le provocó una fuerte infección que casi le cuesta la vida y misma que le obligó a someterse a más de 40 cirugías hasta finalmente extraer el biopolímero.

Ahora luce su cuerpo al natural, lo que le ha causado distintas críticas en redes sociales, ya que muchos aseguran que “no tiene nalgas”.

Su relación rota con Frida Sofía

La maternidad no se le ha dado muy bien a Alejandra tras la mala relación que mantiene con Frida, quien la culpa de abandonarla durante su infancia, de enredarse con su novio Christian Estrada y hasta denunció a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual.

Frida Sofía confirma demanda a Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán

Video completo 👇🏼https://t.co/l7Yc3JiZT5 pic.twitter.com/8k7CVVGBEy — POSTAmx (@postamx) June 10, 2021

Ante la ola de ataques entre madre e hijas, Alejandra aseguró en 2021 que Frida había sido diagnosticada con problemas mentales, el trastorno de personalidad borderline, y que estaba siendo medicada para tratar esta condición.

Sus palabras se dieron luego de que su hija acusara a su padre de abuso desde los cinco años.