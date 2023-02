Claudia Martin es una dama: así se expresó nuevamente del embarazo de Maite Perroni

La actriz Claudia Martin ya pasó la página de lo que fue su matrimonio con el productor Andrés Tovar, quien se casó el año pasado con la ex RBD, Maite Perroni, y hoy están en la dulce espera de su primer bebé.

Martin no guarda rencores, pero tampoco olvida que Perroni fue supuestamente la tercera en la discordia en su matrimonio con el productor.

Obviamente cuando la prensa la aborda, lo primero que le pregunta es sobre el embarazo de Maite Perroni y la protagonista de la nueva versión de la telenovela Los ricos también lloran es enfática y deja claro que ya ha dicho lo que se tiene qué decir. “Ya di mi declaración, ya. No voy a hablar de más (…) Les deseo lo mejor a todos”.

Un bebé, una bendición

No es la primera vez que le preguntan sobre el tema a Martín, ya en el programa Hoy la actriz aseguró que Tovar es un tema cerrado en su vida y que la llegada de un bebé “es una bendición” para cualquiera que le suceda.

“Yo creo que siempre la llegada de un bebé va a ser bendición y también en este caso, es lo único que yo puedo comentar”.

Aseguró que lo único que puede desear son cosas lindas porque son los sentimientos que “traigo por dentro”.

“Son las cosas que al final uno trae por dentro y es lo que puede compartir y expresar y yo intento eso, llenarme de cosas lindas, de gente positiva alrededor de mí y a eso me he dedicado”.

Un fracaso no es una derrota

Martín se casó en 2019 por civil e iglesia con Tovar y tras 6 meses, confirmaron su divorcio. Obviamente para el productor casarse con Maite ante los ojos de Dios hubo un proceso de anulación del matrimonio religioso con su anterior pareja.

Sobre ese tema Martin también fue tajante: “es algo de lo que no voy a hablar”, por el contrario, se refirió a su romance con Catalán y de lo bien que se sienten estando juntos y que no tienen apuros en casarse.

“Cero presionados [para casarnos]. Nadie nos presiona de nuestras familias, están contentos. Creo que si nos ven contentos y felices eso es lo importante”, comentó, reseñó la revista People.

Sin miedo a casarse

Aseguró que no tiene miedo de casarse de nuevo y dijo que está abierta a la posibilidad de que eso suceda porque está muy enamorada.

“En algún momento, sí puede pasar [que me case nuevamente]. Pero ni me urge, ni me preocupo, ni nada”.

De convertirse en madre, también aseguró que le encantaría, pero que en estos momentos está enfocada en su carrera y disfrutando de la vida.