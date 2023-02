Piqué no quiere que sus hijos convivan con Clara: así la humilla cuando ellos lo visitan para que no la vean

Piqué no quiere que sus hijos convivan con Clara Chía: lo que la obliga a hacer cuando ellos lo visitan Instagram @3gerardpique

A pesar de todos los ataques y críticas, Piqué y Clara Chía siguen con su relación y así lo presumen sin importar que los capten juntos.

Sin embargo, la relación entre la joven y los hijos de Piqué y Shakira, Sasha y Milán es nula, y no porque ella lo quiere, sino porque así lo quiere el propio futbolista.

Y es que ellos viven juntos en su lujoso apartamento en Barcelona, y sus hijos lo visitan de vez en cuando, pero no se topan con Clara.

Esta no solo es una exigencia de Shakira, sino que el propio Piqué no le permite a su novia convivir a sus hijos, aunque ya ellos la conocen, pero solo como “su amiga”, y no su novia.

Esto es lo que Piqué obliga a hacer a Clara cuando sus hijos lo visitan

Según las Mamarazzis, Piqué hace que Clara Chía “desaparezca” cuando sus hijos lo visitan en su lujoso apartamento , aunque ya tienen más de un año de relación.

Al parecer el español obliga a su novia a ir al ático o salir del departamento, para que sus hijos no la vean ni mucho menos convivan con ella, pues le parece mucho exponerlos cuando ya han sufrido bastante con la separación.

“Ella se ha instalado en el famoso ático que tiene el futbolista en la calle de Muntaner, de Barcelona, y es habitual verlos entrar y salir juntos por el garaj] del edificio”, dijo Laura Fa, colaboradora de El Periódico de Catalunya.

De hecho, por eso, en cada evento al que Piqué asiste con sus hijos, Clara no está. “Cuando Gerard está con sus hijos, comparte con ellos sus horas como padre y nadie más se suma a esos momentos. Bueno, sí, la familia de él”, dijo Fa.

Según, es algo que Piqué así decidió, y no una exigencia de Shakira, aunque quizás no sea una formal, pero sí se lo habrá dicho.