Aislinn Derbez confesó que perdió un bebé: “Se siente muy feo, duele mucho”

Si bien una de las mayores ilusiones de muchas mujeres es convertirse algún en madres, no es menos cierto que perder a un hijo en etapa de gestación es un duro momento, difícil de superar y hasta afrontar.

Hay quienes llegan a cuestionarse el hecho de si después de una pérdida gestacional podrán resultar positivas para embarazo nuevamente o difícilmente lo logren. Las victimas y sus familiares se silencian el hecho que como dice Aislinn Derbez es uno de los temas con más tabúes y de lo que menos se habla.

La hija de Eugenio Derbez reveló haber perdido un bebé y aunque fue en los primeros meses de embarazo, cuando era muy pequeño, sintió un dolor que la devastó. En su podcast La magia del caos, la actriz grabó un episodio, junto a la influencer Mariana Rodríguez,titulado Miedo al embarazo, en el que ambas hablaron de lo que significaba el dolor por perder un hijo antes de nacer.

“Muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos, creo que es la primera vez que lo digo en este podcast”, dijo Aislinn. “A muchísimas nos pasa que perdemos bebés en las primeras etapas del embarazo o en etapas más avanzadas o cuando ya nacen, y de verdad es de los temas que más tabúes son y que menos se hablan”.

La mexicana de 36 años confesó que fue en 2020 cuando le tocó afrontar este “duro momento” junto al también actor Mauricio Ochmann quien era su esposo, ambos estaban muy ilusionados de darle un hermanito a Kailani, la hija que tienen en común.

“Te haces una ilusión, aunque sea por poquito tiempo, pero tu vida cambia por completo en esos momentos y de repente se disuelve todo, se difumina y es como: ya, no sucedió”, comentó.

La expareja de Ochmann agregó lo que se siente perder un bebé: “es muy doloroso. A mí que me pasó antes de los tres meses, a pesar de que fue en esa etapa tan temprana, se siente muy feo, duele mucho y como que dices, ‘Algo está mal con mi cuerpo, ¿qué me está pasando?, ¿ya no voy a poder ser mamá?”, narraba mientras revivía su experiencia.

Aislinn también compartió sobre lo que considera significa ser padres: “Los hijos vienen a apretar unos botones que no te esperas, creo que hay varias reglas de que todo lo que juzgaste, que criticaste de otros niños y de otras mamás, te va a terminar pasando a ti”, refirió.

Aislinn Derbez y Muricio Ochmann estuvieron casados durante 4 años y en noviembre de 2019 se separaron, aunque fue en marzo del año siguiente que lo hicieron público.