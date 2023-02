“La Clara Chía peruana”: A Leslie Shaw le llovieron las críticas por “amorío” con el esposo de Thalía

Luego de evidenciar el revuelo que estaba causando el nombre de Leslie Shaw y Tommy Mottola en las redes sociales, Magaly Medina se comunicó con un periodista mexicano con mayor conocimiento sobre el rumor que persigue a la cantante peruana, al famoso productor musical y por consecuencia a Thalía, su esposa.

Según manifestó Ernesto Buitrón la ausencia de la intérprete de Arrasando le ha dado fuerza a la teoría, pues fue el 2 de diciembre la última vez que compartió algo en redes; algo bastante extraño para el movimiento habitual que les da siempre.

“Es una mujer activa que a diario está subiendo cosas y, misteriosamente, pues ya no se encuentra en la red, ya no hay tiktoks, estaría pasando un momento difícil”, manifestó el periodista de Televisa, quien además aseguró que lo que más ha generado asombro en México es que Leslie Shaw no es el perfil de mujer con el que el productor suele involucrarse.

Te puede interesar: A Said Palao lo trolearon con sus piernas en plena rutina de ejercicios: “¿Esas para cuando?”

Thalía y Leslie Shaw

Leslie es considerada una de las artistas peruanas con mayor proyección internacional. Y fue precisamente el tema que lanzó junto a Thalía en 2021 lo que la posicionó en nuevos mercados.

“Ese tema fue un bombazo para Farina y para Leslie Shaw, porque Thalía ya tiene toda la fama, pero a ellas sí las catapultó en México y Latinoamérica”, mencionó Buitrón.

Como se sabe Tommy Mottola está detrás de todas las producciones de su esposa con su empresa discográfica Casablanca Records. Así que probablemente fue ese momento en el que trabajaron juntas cuando inició el amorío entre su “colega” y su esposo.

Reacciones en redes

El rumor ha recobrado fuerza en las últimas horas y ya las redes sociales de la intérprete peruana están abarrotadas de críticas e insultos por una información que hasta el momento no se ha podido confirmar.

“No te pases, gracias a ella te hiciste más conocida fuera del Perú, te pasaste”, “No le llegas a los talones a Thalía”, “Esta chica no tiene sangre en la cara, quitarle el marido a quien la hizo internacional”, “¿Cómo te vas a meter el esposo de tu amiga?”, “¿Y qué fue con tu chibolo?”, “Eres la Clara Chía peruana”, “¡Qué desleal!”, le comentaron.

Hasta el momento la joven de 33 años no se ha pronunciado al respecto, pero colgó un video en sus historias -que no parece actual- en el que se ve a Thalía hablando bien de ella.