“Yo no lo habría hecho de esa forma”: Marco Antonio Solís crítica la ‘Session #53’ de Shakira con Bizarrap

La ‘Session #53′ de Shakira con Bizarrap ha sido un furor en las redes sociales y, en el medio artístico desde que fue su lanzamiento. Muchos son los artistas que han dado su opinión sobre el tema, algunos apoyando a la cantante colombiana, otros defendiendo a Piqué.

Y, algunos, como Marco Antonio Solís, que no desaprueban en su totalidad la canción, pero si manifiestan que quizás no fue la mejor forma de sacar a relucir la vida personal de una pareja en proceso de divorcio.

Durante una conferencia de prensa que ofreció Marco Antonio Solís dijo que, en lo personal, no ventilaría algo de esa manera (los problemas de una relación).

“Híjole, en mi caso personal, yo no lo ventilaría de esa manera, me cuesta eso, pero lo admiro. Digo, usan la mercadotecnia y, además, lo hacen bien. Son canciones válidas porque mucha gente sufre esa situación, les pasan en la vida diaria y es una forma de encontrar una plataforma para decir ‘esto me pasa a mí también’”, indicó el artista.

No obstante, destacó que muchas mujeres se han sentido identificadas con la canción de la artista colombiana y eso también es positivo “lo que le pasó a Shakira, imagínate cuántas mujeres no se identifican”.

Otra cantante que dio su punto de vista, fue la hija de la cantante fallecida Rocí Dúrcal, Shaila, quien se mostró a favor del exjugador Piqué. Lo hizo en medio en un programa de televisión español titulado Plan de tarde.

“Mis padres me han enseñado a siempre mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente, pero yo creo que hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar. Se pueden hacer canciones de desamor, pero llegar a ese punto (Music Session #53) a mí personalmente no me gusta”, dijo la hija de Rocío Dúrcal en el programa citado anteriormente.