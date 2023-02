Shakira también humilló a Piqué en plena entrevista televisiva: así fue el momento vergonzoso

Sin duda la cantante colombiana Shakira ha “facturado” mucho tras la ruptura con su expareja, Gerard Piqué, luego de que anunciaron su separación porque él le fue infiel con Clara Chía, 12 años menor que él y a quien había metido en su casa mientras ella estaba con compromisos de trabajo.

Tras su rompimiento comenzaron a difundirse todas las veces en la que Piqué le hizo desplantes a la cantante, como durante una sesión fotográfica en la Copa del Rey, donde se reusaba a darle un beso y a abrazarla; así como la premiación como mejor deportista catalán en el 2015, pues se negó a corresponder sus manifestaciones afectivas, ya que, al parecer, estaba molesto porque ella usó un vestido sin brasier.

El anuncio de la ruptura se hizo en junio del 2022. Sin embargo, la relación de 12 años se había acabado desde hacía algunos meses, por lo que ella drenó toda su rabia y dolor en canciones, que fue sacando paulatinamente, como “Te felicito”, en abril, y “Monotonía”, en octubre.

Pero la estocada, apartemente final, la dejó para inicios del 2023, cuando hizo la Session #53 del DJ argentino Bizarrap, “tiradera” con la que se “desquitó” toda la humillación que Piqué le hizo cuando a pocos días de anunciar la separación le restregó su amante, al aparecer en público con ella. Esta canción se ha convertido en un himno para el despecho.

Shakira humilló a Piqué en entrevista

No sería la primera vez que la artista suramericana le daba algunas estocadas al español. Una de estas fue en el 2020 cuando ella y Piqué ofrecieron una entrevista a la cadena CBS. El conductor de tv, Bill Whitetaker, le indicó que para efectos del mundo ellos estaban casados, pero ella tajantemente le aclaró que no lo estaban y le respondió:

“A decir verdad, el matrimonio me asusta. No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia. (...) Su amante, su novia. Es como una pequeña fruta prohibida ¿sabes? Quiero mantenerlo alerta. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”.

Pero esta respuesta incomodó muchísimo al exfutbolista, quien demostró con su lenguaje corporal que se sentía humillado, según la grafóloga Maryfer Centeno. La especialista analizó cada uno de los movimientos de la pareja y explicó

“Noten ustedes cómo los ojos (de Piqué) ¡Claro que se ven enamorados!, como aborregados y noten cómo ella es la que tiene una postura de duda, de escepticismo, pero también de tener el control en este momento de la relación, “El matrimonio me da miedo (responde Shakira)”, pero se fijan en la cara, porque es una de las cosas con las que más nos enfocamos en el lenguaje corporal, pero noten las manos y estas manos son contundentes”.

La experta detalla: “Nos dicen que basta cuando le hablan del matrimonio, es un ilustrador muy fuerte el que utiliza, “Prefiero que me vea como su novia (dice la cantante)” y noten cómo mueven los hombros y él se agacha como si no le gustara lo que está diciendo. Esto ni siquiera hay que ser expertos. Todos (Fíjense en la cara de disgusto de Piqué) Pero a ella le divierte al decir que quiere ser su novia eterna y que a él no le gusta”.

“Ella está muy convencida y levanta el mentón y él levanta la ceja y el párpado demostrando que es asombro. (...) La cabeza está de lado (la de Gerard) y bueno ella se aleja y se divierte de lo que le está diciendo”, concluyó la grafóloga.

Al parecer la artista siempre supo que esa relación tendría un final, por eso no duda en gritarle a los cuatro vientos que le daba “alergia” pensar en llegar vestida de blanco al altar.