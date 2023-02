“Ojalá desarrolle personalidad propia”: Critican a Nodal por ‘robar’ estilo de sus parejas

Christian Nodal y la cantante Cazzu fueron captados paseando por el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, luego de que la rapera argentina colaborara con Santa Fe Klan y Los Ángeles Azules.

A través de redes sociales circularon videos en los que Nodal y Cazzu aparecen tomados de la mano mientras tomaban las famosas “licuachelas”, cerveza en un vaso con forma de licuadora.

Cazzu lució un outfit compuesto por una camisa a cuadros oversize con pantalones anchos a los tobillos y unos tenis blancos. Por su parte, Nodal usó una sudadera gris con estampado y unos pantalones cargo con parches y lentes de sol.

Aunque alrededor los fans aprovecharon para halagarlos y expresar su apoyo, en redes sociales fueron muy criticados por su aspecto, especialmente el del intérprete de “Botella tras botella”, a quien acusaron de “no tener personalidad propia”.

“Cristian Nodal es un Ranchero atrapado en un cuerpo de rapero o bagabundo!!!”. “Ese Nodal se adapta al estilo de sus parejas, no tiene personalidad”. “Ojalá algún día desarrolle personalidad propia”. “Con Belinda se veía más decente pero ahora quiere verse como la nueva”. “A mí se me hace q nodal nomas absorbe la personalidad de la morrita con la q anda”. “Son iguales, sin personalidad propia”.

Esta es la primera vez que Christian Nodal y Cazzu aparecen en público luego de que en noviembre pasado desfilaron como pareja por la alfombra roja de los Latin Grammy.

Nodal también dividió opiniones con su estilo cuando estaba con Belinda

Christian Nodal y Belinda tuvieron una de las relaciones más mediáticas de los últimos años y es que nadie esperaba que terminaran juntos luego de haber participado como coaches en el reality show La voz México, en 2020. Se comprometieron un año después en París, dejando a todos boquiabiertos con el costoso anillo que Nodal le dio a la cantante pero nunca se concretó la boda.

Durante el tiempo que estuvo con la cantante, Nodal tuvo un look completamente diferente al actual y dio mucho de qué hablar por hacerse tres tatuajes en su honor. Aunque muchos fanáticos se preocuparon por los notorios diseños en la piel del cantante, él los mostró con orgullo en todo momento. También llegó a modelar con ropa de diseñador, con lo que aseguraron se veía “a la altura de Belinda”.

El cantante de regional mexicano también ha sido blanco de burlas por los cambios físicos que ha tenido desde que terminó su relación amorosa con Belinda. Nodal ha experimentado con nuevos tatuajes, así como con diferentes colores de cabello.

Nodal también ha sido señalado por ser “demasiado dependiente” de sus parejas. Hace unos días estrenó la canción “Por el resto de tu vida”, la cual originalmente lanzaría con Belinda, terminó siendo grabada con la voz de la argentina Tini Stoessel.

A través de una transmisión en Twitch, antes del lanzamiento oficial, el cantante fue cuestionado por haber tomado esta decisión a lo que respondió: “Les voy a decir una cosa de las canciones: es música al final, y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale, lo siento mucho”.