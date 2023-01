Jackie Chan no quiere dejar su fortuna de 400 millones de dólares a su hijo y da una poderosa lección

Una de las mayores celebridades en el mundo del cine, desde hace varios años y siendo reconocido en diferentes rincones del planeta es Jackie Chan. Gracias a su éxito, el actor goza de una fortuna avaluada en 400 millones de dólares y de la cual ya tomó una tajante decisión: no dejársela a su hijo.

La poderosa lección de Jackie Chan

La estrella de cine tiene pensado donar el dinero y no quiere dejárselo a su hijo Jaycee, según reveló en su autobiografía llamada Never Grow Up, según consigna Upsocl.

En el relato, el actor señaló que no solamente no quiere dejarle su fortuna, sino que tampoco quiere darle otros beneficios. En ese sentido, explicó que cuando viajan a algún lado, él lo hace en primera clase, pero a su hijo le compra pasaje en clase económica.

“Tu me tienes a mi como papá, pero otra gente no. Ellos tienen que luchar sus propias batallas. Cuando accedas a primera clase por tu propio trabajo duro, entonces eso sí será tener éxito”, expresó Chan.

De igual manera, afirmó sobre su decisión que si su hijo “es capaz, puede hacerse su propio dinero. Si no es capaz, entonces solo estará malgastando mi dinero”.

Cabe recordar que Jaycee fue arrestado en 2014 por porte de marihuana, siendo condenado a seis meses de prisión. En ese momento, Jackie Chan no utilizó sus conexiones para ayudarlo, ya que consideró que él debía enfrentar las consecuencias de sus acciones.