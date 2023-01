Clara Chía y su reacción a infidelidad de Piqué con Julia Puig: fue muy diferente a la de Shakira

Clara Chía Martí ya sintió lo mismo que Shakira cuando se enteró de la infidelidad de Piqué con ella, y es que el futbolista también le fue infiel a ella, con una joven abogada llamada Julia Puig.

De hecho, aseguran que primero fue Julia y después Clara, pero la empleada de Kosmos no lo supo hasta después.

“Mientras estaba con Shakira, Piqué el muy patán se empata con Clara Chía, quien era su empleadita, se comía a ese angelito con su carita arreglada y su pelo seco, pero no solo fueron ellas dos, sino que fueron engañadas al mismo tiempo por Julia, Julia entró en escena hace 3 años”, dijo Javier Ceriani en el programa Chisme No Like.

A diferencia de la reacción de amor propio de Shakira al enterarse de la infidelidad de Piqué y dejarlo y botarlo de la casa, Clara tuvo una actitud más permisiva y que evidencia lo poco que se valora.

La reacción de Clara Chía Martí al enterarse de la infidelidad de Piqué con Julia

Según revelaron en el programa Chisme No Like, Clara, a diferencia de Shakira, encaró a Julia y le pidió que dejara a Piqué en paz, para así ella poder seguir con su relación con él.

“Clara Chía llamó a la abogada para preguntar si estaba comiendo con su marido, y Julia, se lo negó tres veces como San Pedro a Jesús. La abogada cuida mucho la relación con Piqué, por eso mintió”, dijo el reportero.

No se sabe si esto sirvió para que la abogada se alejara de Piqué, pero lo cierto es que le ha hecho recibir más críticas a Clara, y le dicen que no se valora ni un poco.

“Claro no se quería quedar sin la platica”, “pero que mujer tan patética, o sea no solo robarle el marido a Shakira, sino que perdonarle que también le fueron infiel”, “esta mujercita cada vez cae más bajo”, y “que poco amor propio Clara, a quien tienes que ponerle un alto es a Piqué no a la amante”, fueron algunas de las reacciones en redes.