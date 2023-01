¿Qué fue de Bruno de ‘Patito feo’? Ya tiene 33 años y luce como todo un galán

Uno de los personajes que el público recuerda con más cariño de Patito feo, la exitosa telenovela juvenil argentina que Laura Esquivel y Brenda Asnicar encabezaron, es el simpático Bruno Molina.

En el exitoso melodrama, estrenado en 2007, Bruno es uno de los estudiantes del Pretty Land School of Arts que hace amistad con los protagonistas de la trama transmitida por Disney Channel.

El galán, apuesto y carismático joven llega al colegio avanzada la primera temporada. Desde su entrada, roba los corazones de las jovencitas y despierta los recelos de sus compañeros varones.

A medida que avanza la historia, se gana el afecto de todos y se integra a “Las Divinas”, en donde se acerca más a Antonella Lamas, de quien se enamora a primera vista y luego tienen un noviazgo.

Sin embargo, debido a su personalidad noble y mediadora, se convierte un “justiciero” entre su grupo y “Las populares”. Además, es consejero de todos, por lo que se considera un “divino bueno”.

Con 17 años, Andrés Gil debutó como actor dando vida a este rol. Gracias a su actuación en la trama, saltó a la fama mundial, tuvo un breve noviazgo con Asnicar y las puertas del medio se le abrieron.

“Tuve la fortuna de que Alejandro Stoessel me viera en la obra del teatro del colegio, porque su hija, Tini, iba al mismo instituto que yo. Él me dijo: ‘Che, ¿por qué no te venís a hacer el casting de Patito feo?’. Yo le respondí: ‘¿Estás seguro? Mirá que nunca hice nada”, recordó a Gente.

“Me aconsejó que probara. Finalmente, entré por un personaje de dos semanas, me quedé dos años, ¡y le agarré el gustito!”, reconoció Gil, quien es el tercero de los cuatro hijos de un ingeniero industrial y una profesora de gimnasia para mujeres embarazadas.

Desde entonces, han pasado 16 años en los que mucho ha cambiado en su vida en todos los terrenos, exceptuando su incuestionable gran pasión por el mundo de la interpretación.

El cambio de Bruno de Patito feo tras la telenovela

En la actualidad, Gil tiene 33 años recién cumplidos este 27 de enero, sigue vigente en el medio artístico como actor y luce más guapo que nunca llevando una melena alborotada y barba poblada.

Luego de su participación en la telenovela musical, el novel y talentoso histrión bonaerense continuó imparable construyendo su carrera como actor tanto en la televisión, como en el cine y el teatro.

Su primer trabajo tras Patito feo fue como protagonista del melodrama Consentidos (2009-2010). Luego de esto, se tomó un año sabático y, poco después, un proyecto lo llevó a Europa en 2012.

Andrés Gil en la actualidad | Instagram: @andresgill

Se trató de la octava temporada de Ballando con le stelle, la versión italiana del concurso Bailando con las estrellas, de la cual resultó ganador junto a la bailarina Anastasia Kuzmina con el 57%.

“La verdad, el baile no era mi fuerte, pero por suerte les caí simpático. No sé si les daba ternura, quizás, porque el jurado capaz me criticaba y yo, que no entendía mucho, agradecía”, dijo a Infobae.

El triunfo lo convirtió en una celeb. Gracias a esto, las oportunidades en Italia surgieron. Así es que, aunque inicialmente pensaba vivir solo unos meses en Roma, terminó quedándose cuatro años.

En este tiempo, Andrés participó en dos concursos de baile más en los que estuvo cerca de ganar: la primera entrega de Ballando con te (quedó en tercer lugar) y Pechino Express (fue subcampeón).

También fue parte del elenco principal de dos series por dos temporadas cada una: Don Matteo (2014-2016) y Che Dio ci aiuti (2014-2017). Asimismo, actuó en un cortometraje y dos películas.

Me Reencontrara’s Dentro De Ti (2013), Chiamatemi Francesco (2015) y Prigioniero della mia libertà (2016) son los títulos de los proyectos cinematográficos que grabó en el país europeo, según IMDb.

Andrés Gil en la actualidad | Instagram: @andresgill

A pesar de su éxito en Italia, Gil decidió regresar a Argentina a finales de 2016. Sus motivos fueron varios, entre ellos, la relación que mantenía a distancia con Candela Vetrano desde 2015.

“Extrañaba desde tomar mate a la tarde con amigos hasta estar con mi familia. Y me pegó fuerte el día en que mi viejo cumplió sesenta años y yo no estaba acá. Eso me hizo replantearme lo que quería. Además, me había puesto de novio con Cande y eso fue otro empujoncito...”, dijo a Gente.

En su regreso a su Suramérica, el histrión logró retomar con éxito su carrera en todos los escenarios. En televisión, por ejemplo, ha actuado en 8 producciones desde su llegada a su patria.

Andrés Gil en la actualidad | Instagram: @andresgill

Simona (2018), Separadas (2020), Punto de quiebre (2021), Limbo (2022) y El fin del amor (2022) son algunas de las teleseries argentinas en las que ha participado en los últimos años.

Por otro lado, en la gran pantalla, ha mostrado su talento en cinco largometrajes argentinos, tales como El amor es más fácil (2020), El amor menos pensado (2018) o Pendeja, payasa y gorda (2018).

“Volví, empecé a abrir puertas para trabajar en Argentina, hice un casting en Pol-ka para Las Estrellas y me llamaron bastante rápido. Cuando me vieron las chicas de la audición no podían creer cuánto había cambiado, lo grande que estaba”, agregó en su charla a Infobae.

Mientras, sobre las tablas del teatro de su nación, ha cautivado al público como estrella de varias puestas en escenas como Estación de placer, Relativamente normal o La encamada.

Con respecto a su vida personal, el eterno Bruno de Patito feo sigue perdidamente enamorado de Vetrano, con quien ya lleva casi ocho años de relación y esperan construir un futuro juntos.

“Estamos muy bien, ella es lo más. No nos gusta la rutina, siempre tenemos cosas nuevas para hacer y los días son distintos. Somos grandes compañeros, un buen equipo”, expresó el actor a Para ti.

Actualmente, Andrés Gil está también activo en redes sociales como Instagram, en donde suele compartir fotos de su vida diaria, de sus proyectos y de sí mismo a sus más de 700 mil seguidores.