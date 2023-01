La evolución de Rutila en ‘El señor de los cielos’: así ha cambiado Carmen Aub en la serie

Dentro de la larga lista de personajes de la exitosa superserie El señor de los cielos que lograron hacerse un hueco en el corazón de los televidentes, sin lugar a dudas, se encuentra Rutila Casillas.

En la producción de Telemundo, Rutila es la tenaz hija mayor del capo Aurelio Casillas y su esposa Ximena Letrán. Al comienzo de la trama, era solo una niña, pero ha crecido hasta volverse una mujer.

Junto a ella lo ha hecho también la actriz que la ha encarnado desde la segunda hasta la octava temporada de la serie, actualmente en transmisión en Estados Unidos: la mexicana Carmen Aub.

La transformación de Carmen Aub en El señor de los cielos

Por esto, a continuación, te mostramos cómo ha sido la evolución de la estrella dentro de la veterana producción de la cadena hispana, desde su primera aparición en la ficción hasta la actualidad.

Temporada 2 (2014)

Carmen Aub era una joven de 25 años cuando interpretó el papel de Rutila Casillas por primera vez en la segunda temporada de El señor de los cielos, transmitida en la pantalla chica durante el año 2014.

En aquel entonces, tenía casi un lustro de trayectoria y gozaba de reconocimiento gracias a sus actuaciones en exitosas producciones como Niñas mal (2010) o Esperanza del corazón (2011-2012).

No obstante, la talentosa y guapa intérprete no se imaginaba que, gracias a su personificación de este personaje en la exitosa trama escrita por Luis Zelkowicz, alcanzaría la fama mundial.

De hecho, cuando se lo ofrecieron, estuvo a punto de rechazarlo. “Yo no estaba muy segura (de aceptar) porque todavía apenas estaban empezando las superseries”, confesó a People en Español.

“Yo decía ‘¿cómo una segunda temporada? No sé si eso vaya a pegar’. Joshua Mintz (exejecutivo de Telemundo) me dijo ‘confía en mí’ y dije ‘bueno pues va, vamos adelante”, recordó.

En otra entrevista al medio, recordó que Rutila fue un reto desde el inicio “porque cuando me invitan a estar en esta serie, ellos ya tenían armada esta pequeña familia a la que me tenía que integrar”.

“La presión me ayudó a mí para tratar de dar siempre dar lo mejor de mí, para aprender, para observar. Me volví como una niña, como una esponja y por suerte todo salió muy bien”, dijo.

Aub ha asegurado en varias entrevistas que dar vida a Rutila la ayudó a pasar de niña a mujer, algo que considera, a veces, “es un poco difícil” para las actrices.

“Ya llegué a este punto donde tengo que hacer (personajes) más mujeres y es un poco difícil que te la crean. Como Rutila creció conmigo, para mí fue dar ese salto junto con el personaje” , señaló.

Carmen Aub como Rutila en la segunda temporada de 'El señor de los cielos' | Telemundo

Temporada 3 (2015)

En la tercera temporada, Rutila cambió de look, pasando del castaño claro de la entrega anterior al rubio. Desde entonces, ha mantenido este color, aunque en diferentes estilos y tonalidades.

Asimismo, el personaje dejó a un lado también los peinados juveniles que lució en varias oportunidades en la segunda parte y su ropa transmitió de igual forma su paso a la madurez.

De igual forma, en esta entrega, tuvo que actuar la que calificó como la escena más difícil que ha tenido en la serie encabezada por Rafael Amaya: la violación que Rutila sufre a manos de Marcado.

“Ya una violación es muy fuerte de actuar, pero además el actor (Sebastián Ferrat) y yo no nos conocíamos (…). Pero la verdad creo que quedó muy bien, es un actor muy profesional”, narró al medio.

Carmen Aub como Rutila en la tercera temporada de 'El señor de los cielos' | Telemundo

Temporada 4 (2016)

En la cuarta entrega, mantuvo su estilo de la tercera temporada, aunque las vivencias y los retos del personaje fueron otros. En otra plática al mismo medio, enfatizó que su papel es “muy real”.

“Es una niña que a los 15 años tiene esta idea de su papá que es lo máximo y de repente poco a poco va abriendo los ojos y se va dando cuenta que su papá no es tan perfecto…”, comentó.

“Rutila es un personaje real, incluso en el amor. (Vive) cosas en el amor que no necesariamente es amor. Rutila va pasando de situación en situación que es algo muy común en la vida cotidiana”, opinó.

Además, destacó que “no es el típico personaje de una novela, es un personaje real que va creciendo dependiendo de las circunstancias que le pasan”. Eso sí, hay cosas de ella que no le gustan.

“Hay veces, por ejemplo, cuando el ‘Señor de los Cielos ‘le pone Marcado, el que violó a Rutila, para que lo mate, yo quería que Rutila sí lo matara. Yo digo: ‘¿por qué Rutila no lo mata?”, reconoció.

“Pero pues también tiene que ver con lo que se escribe y con la psicología del personaje. Rutila no quiere ensuciarse las manos, no quiere tener esa conciencia sucia…”, explicó.

Carmen Aub como Rutila en la cuarta temporada de 'El señor de los cielos' | Telemundo

Temporada 5 (2017)

En la quinta temporada, Rutila siguió llevando su cabellera rubia y suelta, en su mayoría, aunque en un tono más brillante. Su vestuario femenino pero empoderado también se quedó en esta etapa.

Ya en este punto estaba más que consolidada como parte crucial dentro de la exitosa superserie que no solo le ha dado fama, sino también grandes amigos y aprendizajes de sus compañeros.

En una plática con People en Español en 2017, Carmen aseguró que Lisa Owen y Fernanda Castillo son las actrices de las que más había aprendido. Y no solo porque siempre las ha admirado mucho.

También porque las intérpretes de doña Alba Casillas y Mónica Robles, respectivamente, siempre tenían “un gran tip para darme y porque ya se convirtieron también como en familia”.

“Yo he vivido muchas cosas a lo largo de esta serie y tengo a mi familia lejos de mí entonces con ellas son con las que cuando llego y algo tengo me desahogo y les cuento. Me dan consejos”, dijo.

Además de ellas, también forjó una buena y muy especial amistad con las actrices Sabrina Seara y Gala Montes, quienes dieron vida a Esperanza Salvatierra y Luz Marina Casillas, individualmente.

Carmen Aub como Rutila en la quinta temporada de 'El señor de los cielos' | Telemundo

Temporada 6 (2018)

Nuevamente, en la sexta temporada, Rutila se apegó a la imagen que ya forma parte de su sello personal: cabella rubia, larga y peinada con la raya al medio que tan bien le sienta a la actriz.

En este punto, con cinco años encarnando a la mayor de los Casillas-Letrán, se hizo evidente que el paso de los años, definitivamente, favorecían a Carmen pues lucía más guapa que nunca.

Cabe destacar que, aunque llegó a mantener el look que su personaje en la vida real, ella no tiene mucho en común con Rutila. En charla con la citada revista, afirmó que quizás se parecían en el carácter.

“Mi papá dice que soy muy temperamental. Esta carrera es muy dura, aunque tienes que ceder en muchas cosas, también tienes que marcar la línea. No nada más en esta carrera, en la vida”, dijo.

“Las personas abusan mucho de uno cuando te ven (noble). (Tienes que) aprender a sacar este carácter y decir hay un límite. En esa parte me ha ayudado mucho Rutila a mí, en mi crecimiento” , contó.

Carmen Aub como Rutila en la sexta temporada de 'El señor de los cielos' | Telemundo

Temporada 7 (2019-2020)

La séptima temporada de El señor de los cielos es quizás una de las que más ha dado de qué hablar, pero no tanto por la trama sino por la abrupta salida de su protagonista, Rafael Amaya.

A pesar de esto, Aub regresó con todo y un nuevo corte. Aunque Rutila mantuvo su rubio característico, en esta nueva aventura, llevó su melena en un wavy bob que reflejaba la evolución de su rol.

Tras el final de esta séptima temporada, en enero de 2020, la famosa tomó una decisión que tomó por sorpresa a sus fans: retirarse los implantes de senos que se puso por su profesión en 2010.

En una publicación en redes, Carmen hizo el anuncio al respecto y reveló que su principal motivación para hacerlo era que estaba presentando síntomas de la enfermedad de los implantes mamarios.

“Hace 10 años sabrán que yo me puse implantes de seno, lo cual no me arrepiento para nada, me encantaron, me dieron muchísima seguridad y más por el medio en el que yo me muevo”, dijo en un video.

“Pasé por este procedimiento, el cual en su momento era lo que tenía que hacer, pero después de 10 años de muchísimo trabajo interno que he hecho, he decidido que me los voy a quitar”, compartió.

Desde entonces, no luce tan voluptuosa, pero se siente más segura que nunca. Eso sí, no pide a las chicas no someterse a cirugías estéticas, sino que lo hagan por los motivos correctos, no como ella.

“Hágalo por las razones correctas, no por la sociedad, las redes sociales, los likes... Hazlo por ti, porque tú quieres”, apuntó en Hoy día. “Pasé mis diez años, he trabajado en mí y estoy lista para estar natural”.

“Tengo que ser congruente con lo que promuevo, con lo que soy”, afirmó la estrella quien se convirtió en un auténtico ejemplo de amor propio con esta decisión tan personal.

Carmen Aub como Rutila en la séptima temporada de 'El señor de los cielos' | Telemundo

Temporada 8 (2023)

En esta octava y nueva entrega, estrenada el pasado 17 de enero, Aub regresó luciendo espectacular como siempre con su nuevo físico tras la cirugía que la hace sentirse feliz, segura y orgullosa de ella.

Asimismo, para volver a la piel de la mamá de “Chemita”, tuvo que despedirse de su larga melena y volver al corte bob que su personaje lució en la séptima temporada. Aunque ahora lo lleva más liso.

Por supuesto, regresar a la producción luego de tres años de hiato fue una decisión que tuvo que meditar. “Una parte de mí, yo ya había dicho ‘yo ya cerré el ciclo, ya estoy haciendo otras cosas ”, dijo a la revista antes mencionada.

“Pero también otra parte como que la verdad es que es una familia que yo creé con todos mis compañeros de El señor de los cielos, tantos años, que me encanta trabajar con ellos”, comentó.

“El público siento que también se lo merece, entonces vamos a ver qué pasa”, apuntó. En esta temporada, también regresó una gran parte del elenco original, incluyendo a Rafa Amaya.

“Creo que el encuentro de el ‘Señor de los cielos’ con cada uno de los personajes va a tener como que una magia. Y también fue el reencuentro de todos, o sea fue hermoso reencontrarnos con Rafa y también con todos mis compañeros…”, mencionó.

Ahora, Carmen Aub tiene 33 años y un bagaje de experiencias acumuladas en su travesía de casi diez años en la piel de Rutila Casillas que la han ayudado a evolucionar y convertirse en su mejor versión.