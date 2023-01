MasterChef Ecuador: Victoria confiesa que siente vergüenza “de esconder algo” ¿Lo dirá por los rumores de una supuesta relación con Santiago?

Los participantes de MasterChef Ecuador jugaron con ‘la perinola de las emociones’, cada uno debía lanzar y en la emoción que cayera, crear un plato que la representara. En el caso de Victoria, le tocó ‘vergüenza’ y aseguró que en su vida personal siente “vergüenza de muchas cosas”.

“Generalmente siento vergüenza cuando algo quieres esconder. Me da vergüenza lo ajeno, lo propio, todo. Me pongo muy roja cuando algo me da vergüenza y todos los notan”, fueron algunas de las palabras de Victoria.

Victoria creó todo un concepto visual de su plato pero la cocciónn y sabores se quedaron de lado. 👨‍🍳#MasterChefEcuador pic.twitter.com/5txiRVobvz — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 27, 2023

Los comentarios de Victoria causaron revuelo en las redes sociales, debido al fuerte rumor que existe sobre una supuesta relación amorosa entre ella y Santiago, que iniciaría dentro del programa y que podría haber provocado la cancelación del matrimonio de Santiago.

Que le da vergüenza de lo ajeno dice #MasterChefEcuador pic.twitter.com/3QsPSe7V0Y — Pamela Torres (@patm910) January 27, 2023

Aunque no hay nada confirmado sobre la supuesta relación, si son muchas las especulaciones al respecto, incluso entre los participantes de MasterChef Ecuador. Hace poco, Sonia expresó que suelen verlos “muy juntos cuando convivimos en la casa” y, Andrés reveló que tiene un secreto, aunque no especificó cuál.

En serio hay quienes dicen que Victoria no puede ser vergonzosa por haber hecho lo que hizo??



No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Puedes ser tímida en tu vida cotidiana sin que en tu aspecto personal te afecte tanto.#MasterChefEcuador — Dessi Nes (@NesDessi) January 27, 2023

Por otra parte, Jamil y Alexandra también han hecho comentarios que dejan mucho que pensar sobre la posible pareja. Otra de las cosas que llamó la atención en redes sociales, es que a Santiago le tocó preparar un palto que representará la ‘Sorpresa’ y en Twitter lo catalogaron como “la sorpresa que sientes cuando todos saben que tienes una amante”.

Que curioso

A Victoria le toca vergüenza (como la que da como cuánto te descubren que eres la otra )

Y a Santiago sorpresa (cómo la que es que te metas con otra persona estando comprometido)#MasterChefEcuador pic.twitter.com/NbaKJtUqnE — Jean (@JeanCCL23) January 27, 2023

Sin embargo, también hay un lado de Twitter que defiende tanto a Victoria, como a Santiago, asegurando que nadie conoce lo que viven las personas, para criticar u opinar al respecto.