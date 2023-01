Luis Manuel Ávila sigue facturando con ‘La familia P. Luche’; esto le pagaban por capítul

Luis Manuel Ávila, quien le dio vida al recordado Junior en ‘La familia P. Luche’ se subió a bordo con el Escorpión Dorado, personaje irreverente creado por el youtuber Alex Montiel, y aprovechó para hablar un poco sobre sus inicios como actor y su recordado personaje en el programa que se ganó el corazón de los televidentes.

La serie cómica mexicana dirigida por Eugenio Derbez llevó a la fama a gran parte de su elenco, el cual se ganó el cariño del público, como es el caso de Luis Manuel.

Durante su paseo en el coche del Escorpión Dorado confesó que sigue sacándole provecho a su personaje como Junior a pesar que han pasado 10 años desde que llegó a su fin la última temporada de la comedia.

Esto ganaba Luis Manuel Ávila como Junior

Aunque el actor comentó que en la calle lo reconocen más como Tomás, por su personaje en ‘La fea más bella’, es por Junior, por quien sigue ganando por sus constantes retransmisiones.

“Me dicen mucho Tomás, el de La fea más bella, ese también fue muy fuerte, pero obviamente Junior es el que gana”, sostuvo.

El Escorpión fue tajante al preguntarle si todavía sigue cobrando por su personaje a lo que respondió de manera afirmativa.

“Qué bueno que existe la ANDI, Asociación Nacional de Intérpretes… Nos dan un porcentaje, sigue existiendo después de 20 años”, sostuvo.

Para completar el youtuber le preguntó la cifra exacta sobre cuanto sería lo que gana y este aseguró que va variando.

“Va variando porque todo se basa conforme a lo que te pagaron originalmente, que hace 20 años eran como 500 pesos por capítulo, era nada. Entonces, conforme eso te pagan lo original, pero solo un porcentaje”, mencionó.

Sobre las preguntas del Escorpión por el pago de temporadas bromeó al respecto, pero confirmó que ya no cobraba 500.

“No, ya cobraba 520 (…) son tabuladores de la ANDA, esos ya existen y no los pueden cambiar”, agregó.

Sobre el precio por un extra recalcó que aunque no conoce cuanto les pagan actualmente, dio al cifra que percibía en sus inicios.

“Ahí no tengo idea, pero yo empecé como extra y por llamado nos pagaban como 200 pesos, o sea, tampoco estaba tan mal a comparación de los 500. El primer extra que hice fue para Mujer casos de la vida real y me tocaba estar como en una discoteca, yo le ponía mi moneda a una rocola, entonces yo feliz. Ahí junté a mi familia, de ‘Voy a salir en la tele’, y nunca me vi, pero mi manga si salió en la rocola”, recordó.