“El dolor siempre va a estar”: Emotivo video de Nachita a dos años del asesinato de Efraín Ruales

Un 27 de enero de 2021, Ecuador amanecía con una devastadora noticia. Habían asesinado a Efraín Ruales, a quien en pocas horas íbamos a ver en la pantalla de Ecuavisa, pero sujetos acabaron con su vida cuando salió del gimnasio.

Una noticia que conmocionó a un país y aún se investiga al autor intelectual de este crimen. Ruales era muy querido por el público de En Contacto y sus seguidores en redes. Nachita su madre, hace poco había perdido a su esposo y se ha mostrado como una mujer de fe que en su dolor continúa con una sonrisa, pero siempre con su hijo como un ángel.

A dos años de la muerte de Ruales, su madre publicó un emotivo video con un mensaje de dejar huellas positivas.

“Dos años que mi hijo ya no está con nosotros. Ha sido y será un proceso difícil. Muchas personas me preguntan cómo estoy, se te ve bien, me dicen, y me acuerdo de unas palabras que alguien dijo: “Muchas veces no podemos escoger ni las circunstancias, ni las situaciones, pero sí nuestra actitud”. Y yo escogí una actitud positiva, tranquila, pensante, siempre fortalecida en mi fe”, empezó.

El video estuvo acompañado de los momentos que han vivido en este tiempo en familia, la ‘nueva’ familia que Efraín y su pareja Alejandra Jaramillo habían formado.

Mamá de Efraín Ruales

“Muchas veces esperamos respuestas humanas de Dios. Dios no da respuestas humanas, da manifestaciones divinas que si no tenemos un corazón lleno de amor, humilde generoso y sobre todo un corazón agradecido, nunca podríamos entenderlas y aún peor sentirlas”.

Nachita recordó que el trabajo de su hijo con sus actuaciones y mensajes llegó a mucha gente dejando en su corazón huellas imborrables

" Que nos permita reflexionar que al pasar por esta vida tratemos de no dejar cicatrices dolorosas, sino huellas hermosas, huellas de amor”.