Contundente: así fue el mensaje que le envío Clara Chía a Shakira en foto con Piqué

“Le gustad ver arder el mundo”, así reaccionaron muchos internautas la tarde de este miércoles 25 de enero, cuando Gerard Piqué oficializó ante el mundo su noviazgo con Clara Chía Martí y publicó en su cuenta en Instagram la primera imagen de ellos juntos.

Esta imagen le dio la vuelta al planeta y en menos de un día ya acumula 3 millones de “Me gusta” y más de un millón de comentarios, algunos a favor y otros en contra de la relación. Pero lo cierto es que fue publicada con un claro propósito: decirle a todos que están más felices que nunca, que la canción de Shakira no tuvo ningún efecto sobre ellos.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí llevan más de un año saliendo juntos | Instagram

La cantante en su “Session #553″ con Bizarrap narró que Piqué le suplicó para volver, pero ella se negó por lo que él continuó su relación con la española de 23 años y estudiante marketing. Además, le dedicó varias líneas a la nueva novia de su ex: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú”.

Pese a que la joven no había aparecido en público tras el estreno del último trabajo de la artista musical, ahora lo hizo a lo grande y sin tapujos, para también enviarle un mensaje a la colombiana. La reconocida grafóloga Maryfer Centeno describió el lenguaje corporal de ambos en la aufoto que tomó Clara y concluyó:

Clara Chía tiene un plan siniestro con Piqué Instagram: @barcelona_family

“Clara Chía tiene la posición de liderazgo, pero también es la que está dando la cara por él, como vimos también que su mamá es la que se ponía con Shakira. Vemos a una persona que prefiere evadir ese tipo de responsabilidad (en referencia a Piqué). Ahora, enamorado sí está, porque los ojos están como aborregados y, además, brillan. Vimos como, además, cómo tiene una mirada relajada porque está contento y se está relajando en ella. No hay tención en la cara

La experta también manifestó en su análisis: “Vemos cómo él también esconde las manos y lo que tenemos visible es el brazo de ella, que además parece ser una barrera hacia él. Y de la cara de ella ¿tú crees que esta es una sonrisa de alegría? Yo creo que no, al contrario, se ve una sonrisa tensa, forzada, pero esta imagen claro que le gustó a él y representa gritarle al mundo que están juntos. A mí me queda claro que él está cómodo con ella, pero quien enfrenta al mundo es Clara Chía, no Piqué”.

Clara aparece empoderada, muy semejante a la última foto que el futbolista subió con su expareja el 9 de julio de 2021.

Tras el anuncio del romance, la intérprete de “Monotonía” estaría preparando un nuevo golpe contra la pareja y estaría listo para este 2 de febrero cuando él y la colombiana cumplan años: Gerard 36, y Shakira, 46.