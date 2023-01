Shakira no es la única que factura: Casio festeja que sus ventas “explotaron” tras la canción

“Cambiaste un Rólex por un Casio”. La frase se convirtió en una de las más mencionadas tras el éxito de la canción de Shakira con Bizarrap, en donde la colombiana destrozó con sus letras a Gerard Piqué y Clara Chía. Y pese al “menosprecio” a la marca, la empresa está feliz con el resultado.

Se triplican las ventas de Casio

Toyotaro Hiraishi, gerente general de Casio para Latinoamérica, conversó con el diario peruano El Comercio en donde reveló que las ventas de Casio “explotaron” tras la canción.

“Los resultados para nosotros han sido excelentes”, afirmó en diálogo con el citado medio.

Al respecto, indicó que “hemos pedido a nuestros distribuidores de todos los países hacer un análisis de ventas y lo que hemos visto es que las ventas de Casio explotaron durante la última semana”.

En ese sentido, tras el estreno de la canción, “tuvimos tres veces más ventas en la última semana a nivel de los países de Latinoamérica, con nuestros clientes directos. Pero, por ser un tema global, seguro también pasó en otros continentes”.

Respecto a la réplica de la empresa a Shakira por el tema, afirmó que “nuestra respuesta en redes sociales fue neutral y elegante. Hemos quedado muy contentos con esta notoriedad que alcanzamos, también orgullosos y satisfechos con la reacción del público, de como aman y destacan los buenos atributos de la marca”.

“Aprovechamos bien la situación y conseguimos darle la vuelta, eso es lo importante”, concluyó.