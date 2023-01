¡Pobrecita! Érika Vélez se enfermó y así se vio su rostro; no sabe que está

La presentadora, actriz y modelo manabita Érika Vélez sorprendió a sus millones de seguidores por su actual estado de salud. La mujer considera como una de las más bellas del país no sabe cuál es la afección que padece, por lo que dejó a interpretación de sus simpatizantes.

[ ¿La nueva Madre Mística? Comparan a Erika Vélez con personaje de los Power Rangers ]

Detalló en su historia de Instagram que este lunes 23 de enero no se ha sentido nada bien. Entre los principales síntomas está fiebre y problemas estomacales.

“Hoy la verdad no me he sentido nada, nada bien. Tengo fiebre. No se si es virus, si comí algo ayer. Gastritis. Horrible, feo”, comentó.

Debido a su mal estado de salud, Érika optó por usar un filtro que disimule su fatiga. Sin embargo, si notó un bajón en su ánimo, factor que siempre nos tiene acostumbrados.

Érika Vélez está enferma

Enfermedad que afrontó Vélez

Fue en 2021 cuando la modelo indicó que sufría ataques de pánico constantes. “¡Mi cuerpo dijo basta! Nunca había sentido ataques de pánico tan seguidos (ha sido horrible) levantarme en la madrugada llorando y sintiendo que me ahogo, fue espantoso”, contó a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Hay cosas que no compartimos en redes por miedo a que nos ataquen o juzguen, pero no está mal decir cómo te sientes realmente, la depresión es una enfermedad más frecuente de lo que la gente cree y esta bueno pedir ayuda y esta bueno conversarlo con otras personas y esta bueno no tener que transitar un episodio sola”, confesó.

Por último, la presentadora quiso agradecer a todas las personas que han estado al pendiente de ella durante este difícil momento. “Gracias a mis amigos que han estado súper pendientes. A mi familia, en especial a mi hermanito hermoso, que ha dejado todo para cuidarme. Y a mi madre bella que estando a la distancia la tengo más cerca que nunca”.