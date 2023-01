Juan Soler cumplió 57 años y deja ver las ventajas del “amor maduro” junto a Paulina Mercado

Hace unos días, Juan Soler celebró su cumpleaños número 57 rodeado de amigos y compañeros de trabajo, así como de su novia, Paulina Mercado. Y como los festejos continúan, la conductora aprovechó la oportundiad para dedicarle unas emotivas palabras en redes sociales, con las que dejó ver que su amor va viento en pompa.

“Jamás pensé que con los pies más firmes que nunca en la tierra se pudiera hacer el viaje más fantástico de nuestro Sol a nuestra Luna.Te felicito por esto y por toda la magia y posibilidades que has creado en tu vida. Te abrazo en tierra y en el vuelo para todo lo fantástico que sigue. @juansolervalls Gracias @arjediaz por apoyarme en mi guerra constante con la tecnología!”, escribió la conductora en la descripción de un video con imágenes al lado del actor.

La conductora acompañó su felicitación con una versión del tema Fly Me to The Moon, y de inmediato amigos y seguidores inundaron la publicación con buenos deseos para ambos. “Los quiero tanto y me da tanto gusto verlos felices”, expresó la presentadora Gaby Crassus.

“El destino solo estaba esperando que sus almas se unieran en tiempo y forma. Guapísimos ambos y con una gran calidad humana; atesoren esto que están viviendo juntos, porque todos los elementos que reúne su relación, no cualquiera tiene la suerte de experimentarlo. Dios los bendiga siga llenándolos de luz y amor”, escribió una usuaria. “La magia de conectar y la suerte de coincidir...”. “Que súper linda pareja... desde que estaban juntos en el primer programa de Sale el sol .. se veía que eran el uno para el otro... ojalá ese amor les de para mucho”, plasmaron otros.

Soler también compartió algunos vistazos de la íntima celebración de cumpleaños que vivió al lado de Mercado, entre un increíble pastel de cumpleaños con detalles en blanco y negro, bocadillos y vino. “Momentos únicos”, escribió.

Juan y Paulina se han dejado ver de lo más enamorados, dejando ver que están llenos de ilusiones en esta nueva etapa de sus vidas.

Fue apenas hace unos meses que hicieron pública la relación ya que en un inicio se limitaban a decir que eran “galanes”, haciendo referencia a que aún se estaban dando “la oportunidad de salir”. “Sí, hay algo, ¿novios? Mmm… Como dicen los chamaquitos, somos galanes… nos estamos dando una oportunidad, estamos saliendo”, confesó Soler a Imagen Televisión.

Desde entonces se han dejado ver muy enamorados. Aunque antes de Paulina, Soler estuvo con Maki durante 15 años, es ahora cuando el amor adquirió un nuevo significado.

Las ventajas de un amor maduro

Enamorarse después de los 50 es realmente sorprendente para hombres y mujeres. Mientras Soler cumplió 57, Mercado ya llegó a los 50 y sin duda, se han complementado de la mejor forma.

Puedes expresarte mejor porque tienes claro lo que quieres y sabes comunicar tus sentimientos y expectativas. En este punto, ambos saben lo importante que es hacerle saber al otro sus deseos y disgustos.

Tienes más experiencia. Ya sea a partir de tus propias experiencias de relación o por vivencias de tu círculo cercano es que tienes una perspectiva más amplia sobre la vida en pareja. Cuando conoces a alguien nuevo, no lo juzgarás rápidamente por la portada. Estás dispuesto a pasar un tiempo para conocerlos mejor, sus objetivos e intereses. Así están más seguros de que ambos estén en la misma página.

A estas alturas, un amor maduro está basado en el afecto, la compañía o la calidez. La atracción física podría jugar un papel, pero sabes que lo más importante es si esta es la persona adecuada con la que puedes pasar el resto de tu vida. No se trata solo de amor a primera vista o de salir de paseo juntos. Quieres a alguien que pueda conectarse más profundamente.