Carolina Jaume se confiesa en ‘La Mesa Caliente’: La presentadora revela que sigue pensando en un ex novio desde hace 22 años

Todo parece indicar que Carolina Jaume está abriendo su corazón de nuevo y, podría ser con un ex novio de hace 22 años. En un avance del nuevo segmento del matinal ‘En Contacto’, la presentadora reveló que intercambia mensajes con alguien y “hay feeling”.

El tema surgió luego de que ella misma indicara que iniciaría con las preguntas en ‘La Mesa Caliente’ y expresó que el tema iba a ser sobre las relaciones, las parejas. “¿Cuál es el ex novio que aún tienes presente en tus pensamientos”, fue la pregunta para iniciar el debate entre ella, Marian Sabaté, Nathalie Carvajal y María Fernanda Pérez?

Para saber quién sería la primera en responder debían lanzar un dado y le tocó a Jaume: “Yo tengo un ex novio que no he dejado de pensar desde hace 22 años”. La respuesta dejó sorprendidas a todas las mujeres de la mesa.

“He podido hablar con él últimamente, no lo he visto”, aseguró Carolina, aunque Nathalie la enfrentó diciendo que, si hablaba con ese chico, porque en redes publicaba que se estaba dando una oportunidad con alguien. Sin embargo, la presentadora dio a entender que se trata de la misma persona.

Mientras, Carolina le dijo a todas que junto a ese ex novio “hay ese feeling que cada vez que hemos podido coincidir en la vida, estando solteros, siempre pasa algo que nos separa. Y ahorita hemos conversado, pero yo nunca en 22 años no he podido olvidarlo”, sentenció.