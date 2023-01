Trace Cyrus, el guapo hermano de Miley Cyrus que enamora con sus músculos y tatuajes

Miley Cyrus se encuentra actualmente dentro de las cantantes más escuchadas en las distintas plataformas musicales tras lanzar su último sencillo ‘Flowers’ el cual dedicó a su ex esposo Liam hemsworth. Aunque la recordada Hanna Montana ha puesto el apellido de su familia por todo lo alto al conquistar la industria musical, sin embargo, tiene cinco hermanos que también han intentado alcanzar la fama.

Uno de ellos es Trace Cyrus quien es el hermano mayor de la intérprete y quien también cuenta con una carrera en el mundo del espectáculo, al ser cantante, aunque no es tan exitosa como la de Miley. Sin embargo, ambos manejan una muy buena relación y cada tanto postean fotografías juntos.

Él es Trace Cyrus el hermano mayor de Miley Cyrus

El músico de 33 años ha sido todo un rebelde que incursionó en el mundo musical en 2007. Desde sus inicios creó junto a unos amigos el grupo musical ‘Metro Station’ y más tarde creó su propia banda llamada ‘Ashland High’, además tiene su línea de ropa llamada ‘Southern Made Hollywood Paid’.

A pesar de ello su carrera no ha sido conseguido un gran reconocimiento, son distintos los temas y vídeos que tiene el cantante en los que ha compartido con su hermana Miley y también con Noah, su hermana menor, quien también ha incursionado en la música.

Te recomendamos: Chris Hemsworth no quería a Miley Cyrus como cuñada y esto dijo cuando se divorció de su hermano

Trace se roba todas las miradas a través de sus redes sociales donde muestra su cuerpo sin camisa dejando a la vista todos sus sexys tatuajes. Su número de tatuajes es incierto y el mismo intérprete reconoce que su imagen no va con su género musical, el pop pero no es algo que le quite el sueño.

”La gente siempre me dice que mi aspecto no se adapta musicalmente a mi sonido... Siempre tomo eso como el mayor cumplido (…) No me hice tatuajes para encajar con un determinado grupo de personas o para ser aceptado por un género de música ... Estoy completamente contento con no encaja, expresó.

El mayor de los Cyrus no solo comparte el amor por la música con su hermana, sino también un gran parecido físico.