“Sálvame del olvido”: Fanaticada rebelde hace campaña en redes pidiendo a gritos gira de RBD Europa y LATAM

Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Venezuela y España, son los países que piden a gritos ser tomados en cuenta e incluidos en el RBD Tour 2023, anunciado hace tan solo unos días por la cuenta oficial en Instagram de la agrupación RBD.

Lo que al principio parecía ser solo un sentimiento de desilusión y desesperanza, se ha convertido en una voz de protesta mundial, la fanaticada rebelde no se da por vencida y este domingo 22 de enero se ha unido bajo el # de RBD Europa y LATAM, para hacer valer su requerimiento ante los integrantes de la banda y lograr así hacer que los cantantes reconsideren abrir nuevas fechas de presentación en los países de Latinoamérica y Europa.

Los internautas han dejado una ola de mensajes en la red social de Twitter, donde en gran parte explican lo que significaría para ellos poder reencontrarse y en algunos casos ver por primera vez a quienes fueron sus ídolos de adolescencia e infancia.

RT si quieres que @RBD_oficial incluya a tu país en la gira “Soy Rebelde Tour”



RBD EUROPA Y LATAM pic.twitter.com/SJnWsht4It — RBD Perú Oficial (@RBDPeru) January 22, 2023

Lo hemos soñado por tantos años... la niña que los sigue desde los 11 años sueña con RBD EUROPA Y LATAM @RBDWAOficial @GuillermoRosas @RBD_oficial pic.twitter.com/lvt1EekIlV — klaudia urueta (@klauMar31) January 22, 2023

Necesitamos que nos escuchen y tomen en cuenta

RBD EUROPA Y LATAM pic.twitter.com/EoOV8D8y3z — Mare🦄🇵🇪 (@Marelly_vondy) January 22, 2023

Queremos volver a vivir esto RBD EUROPA Y LATAM pic.twitter.com/IOMRAr9EXh — FC RBD Oficial Paraguay🇵🇾 (@fcrbdoficialpy) January 22, 2023

Hola @TOPSHOWSECUADOR ¿Cómo van las conversaciones para traer a @RBD_oficial a 🇪🇨 Ecuador?



RBD EUROPA Y LATAM pic.twitter.com/7fTF8QCOn5 — RBD Ecuador (@rbd_ecuador) January 22, 2023

Las fechas y lugares de conciertos anunciados hace unos días por la banda, se centran principalmente en la región estadounidense y en el segundo caso llegaría solo a dos ciudades sudamericanas, Brasil y Sao Paolo.

De igual forma, la cantante Dulce María, también realizó una reciente entrevista donde explicó los motivos por el cual RBD no podía llegar a Latinoamérica y afirmó inicialmente que en primer lugar por eso la gira está bajo el nombre de RBD Tour y no de RBD World Tour, puesto que no todas las fechas y los tiempos de los miembros coinciden y se logran alinear para llevarlo acabo.

“Es lo que se ha logrado ahorita, porque es muy difícil compaginar fechas, dejar niños, dejar familia, proyectos. Estamos es shock, muy emocionados, muy agradecidos y triste por la gente que está triste que no vamos a ir, pero tampoco podemos ir a cada lugar, a cada ciudad, pero mientras sea posible todo puede pasar, vamos a tratar de complacer a la gran mayoría”, aseguró.

Falta ver si estas nuevas consignas, logran hacer que RBD consiga hacer nuevas paradas en su gira. Cabe destacar que esta sería una presentación de reencuentro y despedida, tras 15 años fuera de los escenarios.