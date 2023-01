“Pagué por protección”: Carolina Jaume contó como fueron sus días en la cárcel

Un episodio decembrino que la farándula ecuatoriana sin duda alguna aún no olvida, faltaban pocos días para la Nochebuena, cuando las imágenes de la presentadora de televisión Carolina Jaume siendo subida a una camioneta policial, se hicieron virales en las redes sociales.

Seguidamente, los titulares haciendo oficial la detención del rostro de Ecuavisa, se tomaron por completo los medios de entretenimiento. Recientemente, en lo que su su primer episodio de ´Las Huecas de la Jaume´, la también actriz contó por primera vez como fue su experiencia tras ser detenida y cuales fueron sus sentimientos una vez dentro de la cárcel.

“Cuando yo llegué que me llevaron al pabellón, me recibió una presa, en la peni, me dijo ´yo soy fulana de tal te voy a proteger te cuesta tanto´ entonces a mí me habían escondido dinero mis amigos que fueron a verme al Cuartel Modelo, entonces yo tenía cierto dinero escondido y de ahí le di, ya luego me cambiaron a apremio”, contó inicialmente Jaume, al tiempo que reveló que fue Jonathan Estrada quien se hizo cargo de pagar el abogado.

Asimismo, la también modelo, quien pasó cerca de 24 horas de arresto bajo el cargo del incumplimiento de los acuerdos de visitas acordados con su ex esposo Allan Zenck, explicó que en un primer momento no sintió miedo, más sin embargo tras ser removida en la prisión, el sentimiento cambió

“Cuando entras a la peni, yo no sentí miedo, yo sentí miedo cuando me llevaron al apremio, en el apremio había solo hombres y la única mujer era yo (...) son presos que están en transición, son presos que están a punto de salir, si es heavy, sí me ha costado”, dijo.

Con relación a como esto ha trastocado otras áreas de su vida, Carolina Jaume detalló que en estos momentos se encuentra sola sentimentalmente, puesto que tras salir de la cárcel todos los hombres le “huyen”.