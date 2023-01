Shaila Dúrcal defiende a Piqué y le dice a Shakira: “hay una barrera que no hay que cruzar”

La nueva canción de Shakira producida por el argentino Bizarrap en la Session #53 ha hecho que múltiples plataformas aprovechen el hit mundial para hacer lo suyo. Artistas, influencers y empresas se han pronunciado a favor o en contra de la tiradera de Shakira hacia su ex pareja Gerard Piqué.

Artistas defienden a Shakira por su canción

Hace unos días atrás, Adamari López defendió a la colombiana diciendo que Shakira solo está facturando, pero Shaila Dúrcal, hija de la fallecida cantante Rocío Dúrcal, se puso del lado del ex futbolista español.

En el programa de televisión español Plan de Tarde, Shaila expuso en vivo a Shakira cuando fue cuestionada por la popular canción que hunde a Clara Chía y Piqué.

Shaila Dúrcal se declara Team Piqué y fans de Shakira la tunden en redes sociales

Shaila Dúrcal del lado de Gerard Piqué

Shaila y Carmen, ambas hijas de Rocío Dúrcal, fueron invitadas a Plan de Tarde y en vivo fueron cuestionadas por la canción viralizada de Shakira, que cuenta con más de 167 millones de vistas en YouTube.

Para Shaila, fue de mucha gracia que Piqué haya llegado a su trabajo en un Twingo en referencia a la comparación que hizo Shakira en su canción con dicho vehículo y un Ferrari. Shaila aclaró que apoya totalmente a su paisano y que no fue correcto de parte de la colombiana exponer a Piqué.

“Creo que hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar”

“Me ha caído bien lo del Twingo... He tenido una educación que siempre mis padres me han enseñado a siempre mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente, pero yo creo que hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar”, dijo Shaila.

Y le dijo a Shakira: “Se pueden hacer canciones de desamor, pero llegar a ese punto (Music Session #53) a mí personalmente no me gusta”, insinuando que la canción no fue de su agrado.