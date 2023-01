Kristina Lilley de ‘Pasión de Gavilanes’ se cortó el cabello para su quimioterapia: “estoy ansiosa”

El pasado 30 de noviembre, la actriz Kristina Lilley, quien interpretó el personaje de la malvada Gabriela de Elizondo en ‘Pasión de gavilanes’, anunció que tiene cáncer de mamas.

Hace tres meses la actriz colombiana se hizo todos los exámenes, habló con su doctora y se sometió a una cirugía agresiva para hacerse una mastectomía y atacar de raíz la enfermedad.

“Hace dos meses (septiembre de 2022) me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, indicó en ese momento.

Cabello corto para ir poco a poco

Ya superada esa primera etapa, ahora Lilley de 59 años, debe someterse a quimioterapia para superar por completo el cáncer y para ello decidió cortarse su cabello.

En su cuenta en Instagram, colgó un video y se mostró con su cabello corto y ya lista para someterse a esta primera sesión del tratamiento.

“Una de las razones por las que me corté el pelo es que hoy empiezo quimioterapia, hoy estoy en mi primera sesión de quimioterapia”, expresó.

Apoyo de sus compañeros y fans

Sus compañeros de Pasión de gavilanes, como Mario Cimarro, Michel Brown, Paola Rey, entre otros, y sus fans, le escribieron mensajes de aliento y solidaridad por este momento que está pasando.

“Estoy ansiosa, obviamente un poco asustada, esperando a ver qué va a pasar y cómo se van a dar las cosas. Gracias por sus mensajes bonitos y por acompañarme”, agregó.

Según el portal Upsocl, la actriz había estado muy activa en su profesión en los últimos meses, tanto que fue convocada a la segunda parte de la exitosa teleserie de Telemundo, la que actualmente está disponible en Netflix.

Dentro de esta nueva ficción se muestra cómo progresaron los matrimonios entre las hermanas Elizondo con el clan de los Reyes, además del regreso de algunos villanos.