Adamari López se declara team Shakira y sus razones invitan a todas a unirse a la cantante

Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación en junio de 2022 y luego se confirmó que fue por una tercera en discordia, Clara Chía Martín, para nadie es un secreto que la actriz puertorriqueña Adamari López ha apoyado a la cantante colombiana.

Ahora con el nuevo sencillo que lanzó la artista, ella demuestra por qué se declara parte de su team y las razones que compartió con sus seguidores, invitar a reflexionar y a unirse. A través de un video de transmisión en vivo que realizó este jueves 19 de enero, respondió algunas preguntas de su público en relación con “”Session #53″.

¿Soy team Shakira?

Algunos de los seguidores le preguntaron a López si era parte del grupo que apoya a la barranquillera, a lo que ella respondió: “Sí soy, por supuesto. Como mujer me identifico con ella, me encanta su música, he cantado sus temas, me hacen bailar, llorar y este tema de Bizrrap no es la excepción”.

Adamari, además, acotó: “Creo que todas hemos pasado por una dificultad o desilusión amorosa y nos sentimos identificadas cuando una mujer pasa por una situación difícil y vemos, a lo mejor, similitudes de cosas que nos han pasado a nosotros. (...) Por eso me siento identificada y soy team Shakira.”.

La también presentadora de televisión señaló que pasar por una situación complicada en una relación amorosa para cualquiera es difícil, sin importar si se es o no una figura pública.

¿Cómo enfrentar una dificultad amorosa?

Adamari explicó que lo importante para salir victoriosa de una desilusión con la pareja es saber “cómo poder enfrentar esa situación, cuánto queremos permitir dentro de la situación que estamos, qué decisión vamos tomar para poner un stop (alto) y que no siga pasando, qué valores nos vamos dar como mujeres, y qué oportunidades le vamos a dar a la pareja en cualquiera que sea de las circunstancias”.

Manifestó que es incómodo cuando lo que se hace o dice está en boca de todo el mundo. Pero aclaró que a veces algunos artistas dan pie para que estas cosas ocurran.

Los reels son parte del trabajo, no indirectas para alguien

Aprovechando la coyuntura de la nueva canción de Shakira, Adamari explicó que los videos que hace para sus plataformas digitales forman parte de su trabajo y no son indirectas parar determinadas personas.

“Muchas veces hago reels y tengo todo tipo de comentarios en esos reels que hago porque muchos piensan que son indirectas, que son una manera directa de platicar o mandar algún mensaje, y al final lo que estoy es creando contenido para mis redes .Así como Shakira hace su música y a través de sus letras ella expresa lo que ha vivido o simplemente canciones por cantar, igual hago yo mi contenido”, dijo a sus seguidores.

No soy como Shakira

Finalmente, la conductora de “Hoy día” pidió que no la comparen con la cantante colombiana: “No me quiero comparar en nada con Shakira porque somos dos personas diferentes”. Indicó que le gustaría entrevistar a la estrella musical, pero para ver cómo ella puede seguir empoderando a otras mujeres.