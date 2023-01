¡Clara Chía y Piqué, en crisis! Por esta frase de la canción de Shakira

Shakira sigue facturando con su nueva canción en colaboración con Bizarrap. Una tiradera que verdaderamente afectó a algunas marcas y sobre todo a Piqué y a Clara Chía. La pareja incluso estaría pasando por una crisis debido a una de las frases que dice la colombiana en su tema que ya llega a las 140 millones de vistas.

[ ¡Wow que hermoso! Así se oye la tiradera de Shakira con Bizarrap en kichwa ]

Piqué y Clara Chía han sufrido cada frase de la canción, pues no solo están mencionados directamente en ellas, sino que cada palabra tiene un significado profundo y un escenario tras bastidores que todos hemos ido descifrando. Pues hay una estrofa específica que la puso a dudar y de qué manera, ya que, al parecer, ya ni está viviendo con el empresario.

¿Quiso volver Piqué?

Al parecer Clara se habría dado cuenta que Piqué tuvo un intento de volver con Shakira y hasta le habría pedido “cacao” quien evidentemente le dijo que no. Fue en diciembre que firmaron la separación definitiva, plasmada en un documento legal. Así lo dio a conocer la conductora española Laura Fa, del show televisivo Mamarazzis.

Clara Chía acorralada por Shakira, protegida y apoyada por sus padres y suegros: ¿Y Piqué qué? Instagram @clarachiamartioficial22

La frase de la discordia

La frase de la discordia habría sido la siguiente: “Yo contigo ya no regreso. Ni aunque me llores ni me supliques”. Según Laura Fa tendría un trasfondo muy profundo que nadie habría captado.

Justamente esas declaraciones se juntan con lo que ha publicado el diario El Español, que anunció que Clara Chía no está viviendo en el apartamento que dispuso Piqué para su nueva vida con ella. Y que hasta se trataría de una estrategia de la joven para evadir a la prensa que siempre está en la puerta para encontrar una respuesta a la sesión de Shak con Biza.

“Chía ha ‘desaparecido’, optando por arrullarse en el calor familiar. De este modo, ha evitado las incómodas preguntas de los reporteros”, dice el medio español. Dicha distancia también se habría dado por lo mencionado en Mamarazzis.

Shakira se convirtió en la persona más buscada en la última semana en Google por cuenta de “BZRP Music Session #53″. Según un informe del buscador Google, en la semana del 9 al 13 de enero Colombia fue el cuarto país con más búsquedas relacionadas con la colombiana. El primer lugar lo ocupó España, en donde vivió la barranquillera casi 12 años.

Shakira y Bizarrap

El tema de Shakira también resultó relacionado con marcas como Twingo, cuyas búsquedas aumentaron 250 %, en tanto que Casio tuvo un incremento del 110 %.

Esas marcas son mencionadas en la letra de la canción de Shakira en la que dice “cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “cambiaste un Rolex por un Casio”.

Otras búsquedas en la última semana tuvieron que ver con la nueva canción de la artista colombiana, la edad de la cantante, el dinero que tiene, el nombre de la novia de Piqué y la nacionalidad de Shakira.

”Una loba como yo no está pa’ tipos como tú” fue la frase promocional con la que Shakira anunció el miércoles pasado en redes sociales su nueva colaboración con el productor argentino Bizarrap.

Con datos de EFE