Las mejores frases de Shakira a Piqué en sus últimas canciones que reflejan sus etapas de duelo

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, ha sido una de las frases más emblemáticas de Shakira en su nueva canción junto al argentino Bizarrap, y la cual se ajusta a la perfección, pues ha logrado romper récords de reproducciones en las plataformas musicales y sumar unos cuantos ceros a sus cuentas bancarias.

La cantante se ha encargado de drenar todo su dolor y frustración por la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía Martí, a través de la letra de sus canciones, pues como ella misma ha asegurado la música es terapia.

Shakira y sus frases más poderosas contra Gerard Piqué

Te felicito, Monotonía y la Music Sessions #53, son los temas que la colombiana le ha dedicado al padre de sus hijos: Milan y Sasha y los cuales han sido todo un éxito.

Aunque muchos la han criticado al considerar que no ha superado su ruptura, ella ha seguido cosechando éxitos con sus temas, mientras sana y se hace más fuerte.

La intérprete ha ayudado a empoderar a sus seguidoras y ha demostrado que se acabaron los tiempos donde callar era la única alternativa que tenían las mujeres, pues antes las injusticias se reclaman y se exponen.

Sus frases han sido lapidarias y han quedado en la memorias de los internautas quienes suelen replicar algunas de ellas y hasta tararear inconscientemente.

Te Felicito, con Rauw Alejandro, fue la primera en salir a la luz aunque en ese momento no se habpia hecho pública su ruptura. Actualmente cuenta con 440 millones de vistas solo en YouTube.

Con Monotonía, junto a Ozuna, se mostró vulnerable al mostrarse con el corazón en la mano y un hueco en el pecho. El tema salió dos meses y logró acumular 178 millones de vistas en YouTube.

Ahora, ha causado furor con su Music Sessions #53 junto al argentino alcanzando los 70 millones de reproduciones en 24 horas y desatando polémicas por sus fuertes frases.

Estas han sido las frases más comentadas de sus tres canciones exitosas, donde se reflejan las distintas etapas de su duelo como la rabia, dolor más aceptación... y superación.

1. “No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes” –Te felicito.

2. “Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos” –Te felicito.

3. “De repente, ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos” –Monotonía.

4. “Estaba corriendo por alguien,que por mí ni estaba caminando” –Monotonía.

5. “Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí” –Monotonía.

6. “Es un adiós necesario. Lo que un día fue increíble, se volvió rutinario” –Monotonía.

7. “Una loba como yo no está pa’ novato’. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú” –Shakira bzrp.

8. “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе'. Entendí que no es culpa mía quе te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique” –Shakira bzrp.

9. “Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena” – Shakira bzrp.

10. “Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio” –Shakira bzrp.