Shakira se pronuncia tras su polémico video y justifica su letra: le aplauden en redes

La “Session #53″ de Bizarrap junto a Shakira ha causado gran revuelo desde el momento en el que se filtraron algunas parte de la letra de la canción, pero fue este 11 de enero cuando la bomba estalló. La cantante colombiana no se guardó nada y drenó su rabia contra su expareja Gerard Piqué y su amante Clara Chía Martí.

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, Pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande, y por eso estás con una igualita que tú”, “Tiene nombre de persona buena Clara-mente no es como suena”, son parte de la “lírica” con la que Shakira le cantó dijo al exfutbolista unas duras verdades.

El video se viralizó rápidamente y en solo un día alcanzó los 64 millones de visualizaciones en Youtube. Pero esto no fue lo único que creció como espuma, el apoyo y las críticas hacia la latina también.

“Shakira se cosifica y cosifica denigrando a la nueva pareja. (...) No hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar. Hay que saber irse”, A ver si después de ésto deja ya de sacar canciones de despechada que ya cansa”, “No sigas haciendo el ridículo de nuevo haciendo canciones para alguien q no vale la pena si te cambio por una mas joven es porque nunca te quiso”, y “No pensó en sus hijos y solo en vengarse”.

Estos forman parte de las opiniones de miles de internautas que lapidaron en internet a Shakira por desahogar todo su resentimiento. Aunque también contó con gran apoyo, como el del presentador de televisión Jorge Lozano, quien hizo un video con un contundente mensaje a Shakira y que ahora es viral.

“En una sola canción enterraste a tu ex, su ex, y el todas. Hasta tu pobre suegra salió raspada. Eso les pasa por patearle la reja a una loba enjaulada. (...) Fuiste mucha dinamita para una mecha tan cortita. No estabas pidiendo demasiado, se lo estabas pidiendo al hombre equivocado. (...) Si alguien se quedó en tu pasado, es porque tu futuro le quedó grande”, forma parte de Lozano, que fue aplaudido.

Shakira rompe el silencio

Este viernes 13 de enero, la intérprete de “Monotonía” se pronunció, por primera vez desde que publicó el video, para justificar el contundente contenido de su último trabajo musical. A través de su cuenta en Twitter, la artista le rindió tributo a todas las mujeres que están viviendo lo mismo.

“Gracias al increíble @bizarrap @SonyMusicLatiny a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”, escribió en la red social.

Mientras que en Instagram, a través de sus historias de Instagram, replicó la editorial del diario colombiano El Heraldo, en el que defiende la postura de la barranquillera y la letra.

“Juzgarla, como algunos hicieron tras escuchar la canción apelando a discursos grandilocuentes en los que se le acusa de cosificarse a ella misma y a la nueva pareja de su exmarido, Clara Chía –la de nombre de persona buena–, por compararse con relojes y carros o por supuestamente excederse en epítetos ofensivos en su contra, resulta un irrelevante asunto de doble moral”, dice parte del mensaje del medio de comunicación.

El escrito prosigue: “Mientras pontifican, desconociendo el poder sanador, absolutamente catártico, de cantarles en la cara unas cuántas verdades a quienes te han destrozado la vida, Shakira factura y de qué manera. (...) La proclama autobiográfica de Shakira incomoda. Es lo que hacen los artistas y ella lo es. Que no se olvide. Piqué dañó a la loba que ahora aúlla en su contra”.

El periódico remató: “Nada más épico que vengarse con talentosa furia tras amar sin límites y ser traicionado. Fin de la historia. Para qué las sutilezas cuando sobran razones para liberarse del opresor corsé de la lastimera mujer despechada”.

Por ahora, la cantante está centrada en ver cómo y cuánto factura, para mantener con esto a sus dos pequeños, ahora que está sola, pero sin en paz.