¿Shakira “quería hacer una tiradera”?: compositor reveló como se creó la canción con Bizarrap

Tras irse con todo contra Piqué y Clara Chía Martí en su última canción, Shakira brilló de nuevo con un hit que probablemente se convertirá en el “himno” de una generación y, es que a tan solo pocas horas de su lanzamiento, se posicionó dentro de lo más visto en Youtube, pues hasta este momento ya acumula los casi 70 millones de reproducciones.

“Una loba como yo, no está para tipos como tú. A ti te quedé grande. Por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, aunque me llores y me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique”, son parte de las frases más polémicas que la colombiana hizo virales en redes sociales.

¿Cómo fue el proceso creativo para desarrollar tan exitosa pieza musical?

‘BZRP Music Session #53′, es un tema que la cantante colombiana compuso junto al productor Bizarrap y el compositor colombiano, Keityn y, que desde hace un par de días domina las conversaciones en todas las redes sociales.

Este compositor de 26 años, es también la mente maestra detrás de éxitos como ‘TUSA’ de Karol G, ‘Qué calor’ de Major Lazer ft. J Balvin, ‘Pa Olvidarte’ de Manuel Turizo y ‘Hawaii’ de Maluma, los cuales, se han posicionado como verdaderos hits dentro del género urbano.

Keityn, quien es mejor conocido como ‘El Lápiz de Oro’, contó alguno detalles a Molusco TV sobre la creación de este polémico éxito que se encuentra en boca de todos y que despotrica todo en contra de Piqué y su infidelidad con su nueva novia.

El compositor colombiano primero se reunió con Bizarrap, llegó a un hotel con estudio en la ciudad de Barcelona para compartir ideas y llegar con “una idea empezada” con Shakira. Sin embargo, él ya había tenido un primer acercamiento con la cantante, pues en ese momento le explicó las temáticas que quería abordar en el tema, lo cual, le permitió “tener algo craneado”.

Al día siguiente, se vieron con Shakira y entre dos opciones, ‘BZRP Music Session #53′, fue la que más les gustó y así comenzó un rebote de ideas para lograr el tema que fue un boom. “ Yo no me puedo llevar los méritos, eso fue entre ella y yo”.

“Entre Bizarrap y yo dijimos, con que le llegamos a ella, porque es una mujer muy versátil. O sea podemos hacer algo pal Mundial, podemos hacer algo árabe o africano, lo que sea, que la va a romper. Shakira para mí es la mujer más versátil de la música latina, entonces era como ‘bro que vamos a hacer’” , contó Keityn.

Ella “quería hacer una tiradera” le preguntó el conductor, Molusco a Keityn, pero se resistió a responder. “Yo descubrí que Shakira cuando hicimos “Te felicito”, que es una excelente chanteadora, sin ser boricua te monta un chanteo”, reveló. El chanteo puede definirse a la acción de alguna persona que canta rápido o en este contexto, medir las habilidades para rapea.

El compositor de 26 años dijo que ella es una artista y que”Shakira siempre te va a cantar lo que siente. Yo le puedo mandar temas y me puede decir que está cool, pero ‘no es algo que he vivido’ y no es algo que quiera mostrar”, dijo.

Cuando ella está enamorada o siente despecho, ella siempre va a querer demostrar lo que siente, “ no es como otro artista que saca una canción de despecho y te la hace sentir. Shakira tiene que vivirlo”.

Molusco le preguntó si ella desde el inició quería dar a conocer su despecho y Keityn asintió, pues reveló que ella buscaba eso, “desde que sacó ‘Monotonía’, están haciendo nuevas cosas, nuevas temáticas, pero en ese momento en especial el mood estaba para eso”.

También afirmó que tanto ‘Monotonía’ y ‘Te felicito’ fueron canciones que escribió antes de confirmar su separación de forma pública con Piqué. En esta nueva canción, la idea del “sal-piqué” surgió gracias a él, pero entre Shakira y Bizarrap le dieron forma.

En sus palabras “es la canción que más le he echado mente” y, tras pasar el cumpleaños de Biza modificando y cambiando partes, luego de dos semanas lograron dar en el clavo. Le dieron la vuelta a otras cosas menos concretas que las que mencionan ahí.

Si quieres conocer la entrevista completa, te compartimos el video: