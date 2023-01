“Que ni salga de la casa”: Llueven críticas a Clara Chía después de la ‘arrastrada’ de Shakira

Shakira está en boca de todos después de su nueva canción junto con Bizarrap, en la cual envía fuertes mensajes hacia su ex, Gerard Piqué, y su nueva pareja, Clara Chía.

Sobre todo, hacia esta última, a quien le dedica largos versos y por fin luego de varios meses de romance de los famosos, da su opinión sobre la joven de 23 años con quien él le habría sido infiel.

“Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, expresó la colombiana en su nuevo tema.

Estas frases de Shakira retumbaron en todo el mundo y de inmediato llovieron las críticas hacia Clara Chía por parte de fans e internautas aseverando que “se lo merece”.

Me disculpan, ¿Pero como que no había necesidad de tirarle a Clara? ¿Qué clase de persona hay que ser para meterse con un hombre casado y prestarse para ponerle cachos a otra mujer en su propia casa mientras ella y sus hijos no están? ¿A quien le cabe en la cabeza hacer eso? — Á🤍 (@Azahar_____) January 12, 2023

“Por fin alguien dice las cosas como son, no hay que justificar a las amantes”, “Ella no mostró sororidad con Shakira, así que no la espere de vuelta”, “Las únicas que defienden a Clara son los ‘cachos’ de alguien”, “Clara no es inocente como la pintan, me alegra que le haya dado su merecido”; fueron parte de las opiniones en Twitter.

Para los defensores de Clara Chia os recuerdo que ella estuvo al menos un año yendo a la casa familiar con Piqué cuando Shakira estaba de viaje y sabía perfectamente que Shakira y Piqué estaban juntos. Así que a mi pena ninguna, bastante calladita ha estado Shak todo este tiempo — Pau 🤍 (@justbepau) January 12, 2023

Ay, ni vengan a defender a Clara Chía en nombre del "feminismo".

Andar por la vida haciéndole daño a otras mujeres, y ser la amante de su pareja no me parece nada defendible.

También hay mujeres que hacen el mal a propósito, admitirlo no nos quita el Carnet feminista. — Lau (@fernandezeuy) January 12, 2023

Asimismo, en internet también hubo cabida para las bromas al respecto, pues hubo varios que dijeron que “solo a Piqué y a Clara se les ocurre ganarse de enemiga a la mujer que escribió Antología” y hasta quienes pensaron en cómo intentaron consolar sus amigas a la estudiante tras la humillación pública.

Las amigas de Clara en este momento: “Tú también eres mucha mujer”, “No te dejes amargar, amiga”, “Al final te prefirió a ti y tú tienes una vida por delante con él”, “Y para que sepa esa señora, los Casio son más resistentes y los Twingo consumen menos gasolina”. “Salud”. — María Carolina Corcione Morales (@CaroCorcione) January 12, 2023

Solo a Piqué y a Clara se les ocurre ganarse de enemiga a la mujer que escribió Antología. — Josge✨ (@JosgeBlanco) January 12, 2023

"CLARA-MENTE ES IGUALITA QUE TUUUU" AJJAAJJAJJAAJAJAAJJAJAAJJAAJJAJAJJAJQAJAK pic.twitter.com/UiEYtqo0XB — Lula (@prioritylu) January 12, 2023

Clara después de darse cuenta que CLARAmenete no debió comer la mermelada de Shakira pic.twitter.com/pXaNoCCaWC — Emi D (@emiiidaruich) January 12, 2023

Clara Chia cuando salga de rumba y el Dj ponga Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap pic.twitter.com/4bZkH396t9 — 𝓓𝓲𝓪𝓷𝓪 (@labiciadicta) January 12, 2023

Por ahora, ni Gerard Piqué ni Clara Chía Martí han expresado su postura ante esta situación, sin embargo, las críticas siguen sin detenerse por la viralidad de la canción.