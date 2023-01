“No quiero una mujer amargada”: Piqué le hizo otro desplante a Shakira cuando más lo necesitó

Shakira es tendencia mundial después del lanzamiento de su nueva canción de la mano de Bizarrap, en la cual envió duros mensajes hacia su ex, Gerard Piqué.

“Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, fue uno de los versos que más impactó entre los fans de la colombiana y es que reflejó su dolor por no sentirse acompañada por la persona que más amaba en medio de duras situaciones.

Específicamente, cuando su padre enfermó y la Hacienda fue tras ella por un presunto fraude fiscal, que todavía sigue encarando, mientras que el exfutbolista la engañaba con otra mujer, su actual pareja.

No obstante, este episodio reciente no ha sido la única vez que Piqué le hizo un desplante de tal tamaño a Shakira. Lo mismo sucedió en 2017 y casi acaba con la separación de los famosos, en medio de una fuerte depresión de la cantante.

Fue en 2019 cuando ella dio declaraciones al respecto, aseverando que todo inició por la hemorragia en las cuerdas vocales que sufrió y que casi la dejan sin poder continuar con su carrera.

De hecho, tuvo que abandonar su gira y estar meses sin hablar para poder salvar su voz. Incluso con sus hijos tenía que comunicarse con carteles y señas. Por esta razón, entró en un fuerte cuadro depresivo que el español no pareció entender.

“(Piqué) Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar”, dijo la barrranquillera sobre su ex.

Esta sincera revelación se dio en el marco de su documental, El Dorado World Tour, y que en aquel entonces pasó desapercibido, pero ahora los fans lo toman como una demostración de lo indolente que él fue con ella.