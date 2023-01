“Salvita”, el missólogo que ve a Nayelhi González como una competidora fuerte en el Miss Universo

El conteo regresivo para el Miss Universo comenzó. El sábado 14 de enero del 2022 se conocerá a la reina del mundo. Nayelhi González está en representación de Ecuador. La esmeraldeña ya tuvo su entrevista con el jurado y aseguró que fue un éxito.

Varios personajes nacionales de belleza consideran que González tiene mucho potencial. Por otro lado, Salvador García, missólogo salvadoreño viajó hasta New Orleans en donde creo pasarelas improvisadas para compartirles a cada una de las candidatas.

Durante el camino para llegar a ser un aliado de este mundo de la belleza Salvador García vivió algunos altibajos, sin embargo, su pasión por el mundo de la belleza hoy lo han posesionado como un importante “missólogo”. Es decir, los encargados de investigar todo sobre estos certámenes. Esto le acredita credibilidad para dar a conocer sus mejores prónosticos de las posibles ganadoras.

¿Qué estandares ven los jueces?

Según García los estandares de belleza han cambiado, la pandemia y otros factores hoy hacen de este evento un espectáculo distinto. “Los jueces hoy no buscan que solo sean bellas -que por cierto todas lo son- hoy miran que sean seres humanos completos. Inteligentes, solidarias, comprometidas y honestas. La personalidad que manejen será un puntazo en este reto”, nos dice Salvita.

Salvita experto en certámenes de belleza no se atrevió a revelar sus cinco competidoras favoritas para ganar el título de la mujer más bella del mundo. Pues nos dice que es una de las preguntas más difíciles, y es que todas son hermosas e inteligentes. “Desde que llegaron aquí todas tienen la posibilidad de ganar”, dijo.

¿Cuál es la cualidad más fuerte de nuestra representante?

Salvita ha convivido con cada una de las candidatas al Miss Universo en su paso por New Orleans. Aunque cuando le pregunté si había un top 5 de las favoritas, él me dijo que no podía elegir. Lo que sí pudo compartir con este medio es que ve a Nayelhi González, Miss Ecuador como una competidora “fuerte, hermosa e inteligente con todas las posibilidades de ganar”.

García se ganó el corazón de las misses que aceptaron la petición del salvadoreño residente en Estados Unidos de hacer una improvisada pasarela junto a él.