Agarrate Piqué que la loba viene con toda: ¿Qué dice la nueva canción de Shakira y Bizarrap?

Shakira sorprendió a sus más de 78 millones de seguidores en Instagram al revelar la colaboración que tendrá con el DJ y productor argentino Bizarrap. Agarrate Piqué porque Shakira viene con toda.

En septiembre pasado la artista reveló que pese a haber vivído una “etapa oscura” en su vida, ella se aferraba a la música como su terapia, su “salvavidas”.

[ ¡Faltaba más! Ahora Shakira tiene que pedir permiso pa’ quejarse de ‘la coscorria esa’ de Piqué ]

Su más reciente éxito, Te felicito, era el retrato de una mujer traicionada y que felicita irónicamente a su ex y padre de sus hijos por todas las mentiras que se habría creído durante la relación y presuntas infidelidades. Después llegó Monotonía, donde hablaba sobre el desgaste emocional como uno de los motivos de su distanciamiento con Piqué tras 12 años de relación.

¿Qué dice la nueva canción de Shakira y Bizarrap?

La cantante colombiana sí es conocida por reflejar sus momentos vitales a través de sus canciones, como ella misma ha confesado. Así que su nuevo sencillo no dudamos será un nuevo puntazo de la artista, que por cierto ya tiene expectantes a sus millones de seguidores y hasta a él propio Piqué.

Y como siempre decimos entre el cielo y las redes nada está oculto. La canción se filtró en redes y aunque todos sabíamos que este sencillo tenía nombre y apellido (Gerard Piqué), la letra está fuerte. Aquí te dejamos algunas estrofas.

“Una loba como yo no está pa tipos como tú”, “esto es pa que te mortifique, mastica y traga pa que no pique”, “yo contigo ya no regreso”, “solo hago música, perdón que te sal-pique”. “A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú”, dice la letra filtrada en redes.