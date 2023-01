Defienden a Kate Middleton por prestar “de mala gana” su gloss a Meghan Markle: “Es asqueroso”

El príncipe Harry ha acaparado los titulares con las incendiarias revelaciones que ha hecho sobre la familia real británica en Spare, su polémico libro de memorias que saldrá publicado este 10 de enero.

Entre las anécdotas que más han dado de qué hablar tras la filtración de su autobiografía en días recientes está un “momento incómodo” que protagonizaron Meghan Markle y Kate Middleton.

El duque de Sussex relató que el supuesto embarazoso instante se dio cuando su esposa hizo una “cosa estadounidense” y pidió prestado el brillo labial a su cuñada tras olvidar el suyo.

La petición de Markle a Middleton se dio minutos antes de una aparición que los duques de Sussex y los ahora príncipes de Gales tendrían en conjunto en el Foro de la Fundación Real en 2018.

“ Kate, sorprendida, buscó en su bolso y sacó a regañadientes un pequeño tubo ”, escribió Harry, según constató Page Six. “Meg exprimió un poco en su dedo y lo aplicó a sus labios. Kate hizo una mueca”.

De acuerdo a Harry, el cuarteto “debería haber podido reírse” del momento entre ambas; sin embargo, la prensa británica “sintió” que era “algo más grande” y comenzaron las especulaciones.

El hijo del rey Carlos III también agregó que la princesa debió haber estado “al límite”, puesto que a partir de ese momento iba a comenzar a “ser comparada y obligada a competir” con Meghan.

La filtración de este extracto de Spare, como era de esperarse, desató una ola de reacciones en redes sociales, en donde la mayoría defendió a Kate Middleton por no querer prestar su lipgloss.

Los usuarios en Instagram rechazaron que pedirle a alguien su brillo labial sea algo “estadounidense”, como aseguró Harry en su libro, y coincidieron en que es “asqueroso” prestarlo a quien sea.

“¿Cómo le está pidiendo a alguien que le preste brillo de labios? Asqueroso. Tal vez pueda tomar prestado el cepillo de dientes de alguien la próxima vez”, comentó un usuario.

“Compartir brillo de labios es asqueroso. Estoy con Kate en esto”, expresó otro. Mientras, un tercero expuso: “Lo siento, compartir brillo de labios está prohibido. Es asqueroso y antihigiénico”.

Por último, un cuarto fan dijo: “El maquillaje se contamina fácilmente con bacterias. ¿Por qué cuenta esta historia como si fuera rara? La parte extraña es que Meghan pide prestado el brillo de labios”.

Entre las reacciones, hubo quienes pensaron que era una anécdota “insignificante”. Asimismo, también consideraron que Markle intentó “forzar” una familiaridad con Middleton mediante este gesto.

“Parece que Meghan entró en esto tratando de forzar la familiaridad. Incluso entre los mejores amigos hay límites”, expresó una admiradora de la familia real en la red social.

A la par, un segundo fanático acotó: “Harry claramente necesitaba llenar el libro porque se quedó sin ‘sus verdades’ y trajo esta situación innecesaria y sin sentido”.

“¿Compartir mi brillo de labios? No, no y no”, “No es una ‘cosa estadounidense’, no compartiría productos labiales ni maquillaje con nadie, excepto con mis hijos”, “En serio, ¿quién comparte brillo de labios o lápiz labial? Gran manera de atrapar un resfriado, herpes labial o covid” y “Es asqueroso compartir brillo de labios. ¡Quédate con los labios con los que viniste!” son más opiniones al respecto.