Claudia Martín tiene un hijastro adolescente: ¿cómo se lleva con el retoño de su novio?

Luego de que Maite Perroni y Andrés Tovar dieran a conocer que están en la dulce espera de su primer bebé, todas las miradas se han vuelto nuevamente hacia la actriz mexicana Claudia Martín.

Aunque la estrella ha demostrado que ya superó el escándalo que protagonizó con Perroni y Tovar, las noticias en torno a su exesposo y su actual pareja la siguen persiguiendo hasta el sol de hoy.

No obstante, si bien el mundo insiste en recordarle, Martín no parece estar preocupada por lo que suceda en la vida de su ex. Al contrario, ella también rehízo su vida tras su polémico divorcio.

Te puede interesar: Claudia Martín le envía contundente mensaje a Maite Perroni y a Andrés Tovar tras casarse

Ahora, la protagonista de telenovelas está feliz en su relación con el actor Hugo Catalán. Con su novio, la artista no tiene planes de casarse ni ser mamá, por los momentos, pero sí es madrastra.

Y es que, algo que no todos saben, es que el histrión de 40 años de edad es el orgulloso padre de un adolescente llamado Aarón, por lo que la intérprete de 33 tiene un hijastro con su actual amor.

Él es Aarón Catalán, el hijastro adolescente de la actriz Claudia Martín

Aunque es bastante reservado en lo que respecta a su paternidad, Catalán ha hablado en varias entrevistas sobre su heredero en las que ha compartido algunos detalles sobre él y su relación.

En conversación con TVNotas en 2022, el artista contó que su unigénito “es español” y lleva “una relación hermosa con él”. Asimismo, en una visita al programa SNSerio se abrió más al respecto.

Durante esta conversación, el galán compartió que debutó en la paternidad siendo “muy joven” gracias a una fugaz relación que tuvo con una mujer española, a quien no quiso identificar.

Hugo contó que se conocieron en México mientras ella estaba de vacaciones en el país. Su idilio, aseguró el intérprete, fue breve y “una de esas cosas que haces de joven”. Luego, se distanciaron.

Empero, a pesar de la ruptura, mantienen una relación amistosa por el bien de Aarón, quien es todo un adolescente. Y es que, cuando dio la entrevista en 2021, afirmó que tenía 15 años de edad.

“(Aarón) es maravilloso, es súper listo, es de mi tamaño, come muchísimo, está súper guapo… Es un gran niño, estoy súper contento con él”, dijo al hablar de su vástago en ese momento.

Por ahora, se desconocen más detalles del joven, como si tiene relación con Claudia Martín. Empero, Catalán ha publicado fotos en redes junto su hijo a las que ella ha reaccionado con afecto.

Por ejemplo, el pasado mes de octubre, compartió en Instagram algunas postales en la que posa junto a su hijo durante un paseo en bicicleta en España y la actriz comentó diciendo: “¡Qué bellos!”.

“¡Te amo! Aquí te espero”, replicó él al mensaje. Y es que, días después, ambos se reencontrarían para hacer un viaje por Europa y Turquía en el que Claudia, probablemente, pudo conocer a Aarón.

En otra imagen de padre e hijo, tomada en Girona y publicada por el actor el pasado mes de diciembre, Claudia reaccionó con un halago hacia ambos: “¡Muy guapos e idénticos!”.

Gracias a estos comentarios, parece que ser la artista sí se lleva muy bien con su hijastro, quien vive en Cataluña, España. No obstante, quizás haya que esperar más tiempo para verlos compartiendo.