Gaby Spanic, David Zepeda y otros famosos que cumplirán 50 este 2023 (todos lucen increíble)

Así como incontables personas en todo el globo, muchas estrellas llegarán a su quinta década de vida en este 2023. Entre ellas, hay varias que parecen tener el secreto de la eterna juventud.

Y es que, a poco para escalar al quinto piso en este mundo, se ven mucho más jóvenes de lo que se espera y nos demuestran que la edad, realmente, no es más que un número.

Los famosos que llegarán a los 50 en este 2023

Por esto, a continuación, te presentamos 15 famosos que cumplirán 50 años de edad en este 2023. De seguro, te sorprenderá leer los nombres de varias celebridades que no los aparentan.

Galilea Montijo

La famosa conductora mexicana cumplirá sus 50 años de edad luciendo mejor y más fabulosa que nunca el próximo 5 de junio de 2023. Seguramente, celebrará con un estilismo sensacional.

David Zepeda

El galán de telenovelas es una de las estrellas en esta lista que no tiene planes de envejecer, pues luce un rostro y cuerpo muy juvenil. Será el próximo 19 de septiembre que llegue al quinto piso.

Gabriela Spanic

La protagonista de exitosos melodramas dirá adiós a los 40 a finales de este año. Y es que será el 10 de diciembre de 2023 que finalmente dé la bienvenida a la quinta década de su vida.

Jaime Camil

El héroe de melodramas como La fea más bella y Por ella soy Eva celebrará la llegada a los 50 años de edad durante el verano de 2023, concretamente, el próximo 22 de julio.

James Marsden

Soltero y más guapo que nunca, el famoso intérprete estadounidense de películas como Encantada festejará su quincuagésimo cumpleaños el 18 de septiembre del año en curso.

Pharrell Williams

El cantante de Happy es una de las celebridades por las que el tiempo no pasa. No obstante, aunque no los aparente, el productor cumplirá sus 50 años el 5 de abril de 2023.

Tyra Banks

La famosa top model y conductora todavía disfrutará por varios meses sus 49 años. Y es que no será sino hasta el 4 de diciembre de 2023 que cumpla sus 50 años luciendo, por supuesto, sensacional.

Heidi Klum

La supermodelo alemana es parte del grupo de famosos que no envejecen y cumplirán sus 50 años de edad. En su caso, será el 1 de junio de 2023 que dé su quincuagésima vuelta al sol.

Adrien Brody

La estrella de la película El pianista se unirá al club de los famosos de 50 años muy pronto. Y es que el aniversario de su nacimiento es el 14 de abril, así que solo le quedan meses con 49.

Kate Beckinsale

La inolvidable Selene de la saga cinematográfica Underworld soplará la velita número 50 de su vida cuando celebre su cumpleaños el próximo 26 de julio de 2023.

Jim Parsons

La luminaria nació un 24 de marzo por lo que está a pocos meses de cumplir 50 años de edad. El actor será el primero de los protagonistas de The Big Bang Theory en llegar a esta edad.

Mario Lopez

El famoso actor y presentador de ascendencia mexicana es otro de los famosos que cumplirá 50 años. En su caso, lo hará con un físico envidiable el 10 de octubre de este año.

Andrew Lincoln

El atractivo protagonista de la serie The Walking Dead arribará a sus 50 años de edad el 14 de septiembre de 2023 abrazando los cambios en su físico que han llegado con el paso del tiempo.

Neve Campbell

La protagonista de la serie de películas Scream llegará al quinto piso el 3 de octubre de 2023; sin duda, un hecho sorprendente para la audiencia que la vio crecer en la saga de terror slasher.

Lena Headey

Al igual que Campbell, la famosa actriz británica detrás de Cersei Lannister en la exitosa serie Game of Thrones celebrará sus 50 años de edad el próximo 3 de octubre de 2023.