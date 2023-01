“¡No lo obligue!” Critican a Daniella Álvarez por su ‘indirecta’ de matrimonio a Daniel Arenas

El amor entre Daniella Álvarez y Daniel Arenas es uno que se fortalece con los días. Desde que comenzaron su noviazgo hace casi dos años, la pareja parece estar cada vez más feliz y enamorada.

La exreina de belleza y el actor han dado cuenta de esto a través de sus redes sociales, en donde continuamente se dedican románticos mensajes y comparten imágenes de sus momentos juntos.

Tal como su celebración de la pasada víspera de Año Nuevo. A través de su perfil en Instagram, la modelo publicó el 1 de enero un video de casi tres minutos con un resumen de su festejo.

Gracias a las publicaciones, se supo que los tórtolos recibieron este 2023 en una fiesta en un resort en Santa Marta, Colombia, en donde bailaron hasta el cansancio al son de ritmos tropicales.

En la grabación, además quedó inmortalizado el momento en el que Álvarez lanzó una aparente insinuación de matrimonio a Arenas que desencadenó críticas por parte de algunos internautas.

Daniella Álvarez lanza “indirecta” de matrimonio a Daniel Arenas y la critican en redes sociales

Todo sucedió en medio de la presentación del grupo de merengue Rikarena. Durante su show el pasado 31 de diciembre, la agrupación invitó a la estrella colombiana al escenario a mostrar sus pasos.

Luego de hacer exhibición de su talento y que todos aplaudieran su ejemplo de superación, Daniela tomó el micrófono para expresar su fanatismo hacia la banda y lanzar la presunta “indirecta”.

“ Espero que cuando me case, vayan a mi matrimonio con Daniel porque nosotros somos fans número 1... ”, dijo la también guapa empresaria de 34 años, desatando el furor entre los presentes.

Después del comentario, el grupo llamó al protagonista de telenovelas a la tarima para que bailara con su novia. En medio del baile, Álvarez aclaró que Arenas todavía no le ha pedido su mano.

“¡Pero primero me tiene que pedir matrimonio!”, manifestó. Tras la aclaratoria, el público estalló y la agrupación pidió cantando al actor que se arrodillara, lo cual hizo al ritmo de la música.

“¡Ahora es! ¡Arrodillate!”, cantaron varias veces. Tras segundos arrodillado, se levantó riendo y le dio un beso a Daniela, quien usó el micrófono para burlarse de los “chismes” que surgirían a raíz del momento.

“Ahora salen un poco de chismes y de mentiras”, dijo, causando risas entre los espectadores; sin embargo, el instante en cuestión desató las detracciones de algunos usuarios en la red social.

“La pedida de matrimonio nace, no se impone en público comprometiendo a la persona delante de muchos... Muy mal hecho, porque si quisiera hacerlo ya lo hubiera hecho”, comentó un usuario.

“¡No lo obligue a pedir matrimonio!”, aconsejó otro en un mensaje con más de 30 likes. Mientras, un tercero opinó: “Ella ansía que le pida matrimonio, pero él no se ve aún convencido”.

No obstante, no todos los comentarios fueron críticas. Hubo otros internautas que celebraron la intrepidez de la Miss Colombia 2011 y pidieron al galán de 43 años que le haga la propuesta pronto.

“¡Qué chistoso y qué embalada! Pobre Daniel. ¡Esa no fue una indirecta sino directísima!”, “Daniel, ¿y el anillo pa’ cuándo?”, “¡Esa boda no me la pierdo ni a bala! Voy así sea colada” y “Esa es indirecta de matrimonio. ¡Vamos, Daniel! ¡Queremos boda este año!” son unos comentarios.

Cabe destacar que, en el pasado, Daniel Arenas ha sido cuestionado sobre sus planes de matrimonio con Daniella Álvarez, pero ha preferido mantener el hermetismo alrededor del tema.

“Yo no quiero entrar en ese juego de ‘se van a casar, van a ser papás’ porque eso no se vale. Eso es una decisión muy privada y personal”, dijo a Lourdes Stephen en noviembre de 2021.

“Yo hablar de los hijos o del anillo sería ir en contra de mis principios... Será a nuestra manera y en el tiempo que sea, pero convertir esto en un tema mediático no va conmigo”, sentenció.