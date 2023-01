Angelique Boyer habla por primera vez de su madre y heredó un don que pocos conocen

Angelique Boyer es una de las famosas más queridas por su carisma y transparencia. La actriz posee una belelza innegable pero también un gran corazón con lo que se mantiene cercana a los fans. Aunque suele ser muy hermética respecto a su vida familiar, recientemente compartió algunos recuerdos de su madre, quien falleció hace poco más de ocho años.

Quizá han sido pocas las veces que se ven imágenes de ella pero la señora Sylvie Rousseau poseía belleza y gran porte como Angelique. Fue en una reciente entrevista con ¡Siéntese quien pueda! que la actriz abrió su corazón para hablar de cómo era la vida al lado de su madre en Francia y en México, así como las lecciones que aprendió de ella y los dones que heredó.

“Fuimos una familia muy unida; también de padres muy trabajadores. Mi papá me enseñó la disciplina y el entregar todo a tu trabajo, cuando amas todo lo que hagas. No llegué en cuna de oro, conocí a unos papás muy trabajadores, muy luchones, que llegaron a un país a adaptarse culturalmente en todos los sentidos; a amar a México más que muchos mexicanos”, relató la protagonista de Teresa.

Angelique tenía 25 años cuando su madre falleció pero aunque su ausencia sigue siendo un gran dolor, siempre la recuerda con cariño por aquellos domingos familiares que organizaba. “No había domingo que no fuera familiar y todo eso ya se acabó (con la muerte de mi madre)”, dijo.

Y es que por supuesto, las fiestas de fin de año removieron muchos recuerdos en la actriz, incluyendo las cenas de doña Sylvie con platillos típicos franceses. “La diferencia es que en México se dan los regalos (para los niños) en Día de Reyes y en Francia nada más se da Santa Claus, pero es lo mismo. Recuerdo las cenas que hacia mi mamá, que hacía los típicos platillos franceses. Veía a mi abuela y a mi mamá con los regalos para consentirnos y siempre lo lograron; siempre fuimos muy, muy consentidos”.

Una de las cosas que más atesora la actriz es que aprendió a cocinar gracias a su madre. Esto también influyó en su hermano Arnaud, quien ahora es chef.

Aunque Angelique decidió dedicarse a la actuación y no tiene mucho tiempo, siempre que puede cocina. “Sí, yo cocino. Tengo un hermano chef; mi madre era excelente cocinera, así que trato de tener la práctica, es que la buena cocinera es práctica también, entonces me gusta, pero no ejerzo seguido”, confesó.

Con el paso del tiempo, la actriz ha aprendido a vivir con la ausencia de su madre sin embargo, llegó a confesar que ella “la visita”.

“Se me ha aparecido una mariposa. Tres veces se me apareció. La puedo tener en mi mano; se queda conmigo el tiempo que yo quiera hasta que la aviento al cielo y se va”, reveló a la revista People hace unos años y agregó: “Pues sí, eso quiero creer (que es su mamá), eso quiero pensar. Cada vez que la encuentro es muy, muy significativo. Y también me visitan muchos colibrís, así que siempre pienso en ella”.

Para Angelique, Sebastián Rulli ha sido su gran apoyo para sobrellevar el dolor. “Él fue muy paciente, realmente fue un gran apoyo, un gran amigo en ese momento. Recuerdo que en el funeral me dijo: ‘¿Te sirve de algo que yo esté aquí? Hay mucha gente, no te quiero molestar’”, relató la actriz al programa Hoy en 2022.