La polémica razón por la que Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez ocultan a sus hijos ser actores

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez tienen una peculiar manera de criar a sus dos hijos, Máxima y León, fruto de la relación que sostienen hace 11 años.

Los dos mellizos llegaron a sus vidas hace 6 años y desde entonces han hecho muchas cosas para protegerlos, incluso ocultarles que en realidad se dedican a la actuación.

De hecho, por esta razón tampoco la actriz mexicana deja que ellos los vean en televisión, pues de esta manera hay una sensación de normalidad en el hogar.

“Mis hijos no saben que soy actriz, ni que mi esposo es actor. Ellos saben que su mamá hace contenido. Es chef, cocina, tiene su canal de YouTube. O sea, saben que trabajo para empresas y hago cosas, pero expresamente no saben qué hago”, expresó en una entrevista citada por Milenio.

Lo mismo sucede en el caso de Jorge Salinas, ya que en palabras de Elizabeth Álvarez, sus hijos solo observan que tienen a un papá muy estudioso.

“Como lo ven todo el tiempo estudiando, leyendo. Dicen: ‘Mi papá estudia mucho’. Y les digo: ‘Sí, tu papá se prepara mucho. Es un hombre muy inteligente”, declaró.

“Mis hijos no me ven en televisión. Mis hijos me ven en mi casa, en el parque, haciendo las cosas de mamá como todas las mamás…Eso es lo que ven mis hijos de mí, que soy su mamá, que los cuido, que los educo, que los protejo, que los guío, que juego con ellos, que me divierto, que vamos al parque”, agregó.

Sin embargo, esa postura de ambos famosos les trajo muchas críticas porque hay quienes consideran que ellos deben criarse con total honestidad sobre lo que hacen sus padres, la fama y la responsabilidad que conlleva, catalogando esto como actitudes sobreprotectoras.