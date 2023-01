Julieta Venegas asegura que su matrimonio acabó de una manera chistosa

Julieta Venegas estuvo casada con un cantante chileno durante dos años, y la forma en la que terminaron le pareció irónicamente graciosa, o al menos así lo piensa ahora la intérprete de “Eres para mí”.

En 1998, la cantante mexicana contrajo matrimonio con el chileno, Álvaro Henríquez, y en el 2000 se divorciaron. A pesar de haber estado casados por dos años, nunca llegaron a vivir juntos.

“De locos porque él vivió siempre en Chile, yo siempre en México, o sea, nos casamos, pero cada quien viviendo en su país”, le contó Julieta Venegas a Yordi Rosado.

Seguidamente, agregó: “Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir, nadie se mudó nunca y nos separamos”.

¿Por qué se divorció Julieta Venegas?

A pesar de que nunca llegaron a vivir juntos, Julieta Venegas admitió que su divorcio con Álvaro Henríquez sí le llegó a doler mucho en su momento, pero una vez que se recuperó, notó lo “chistoso” que fue esa situación.

La actriz por la que el matrimonio de Julieta Venegas y Álvaro Henríquez terminó

La cantante mexicana confesó que el chileno de la agrupación “Los Tres” le compuso una canción pero después la dejó por la protagonista del video musical pic.twitter.com/woiS8ZcdNq — EL4toPODER (@El4toPODERmx) January 2, 2023

“Ese momento fue muy doloroso, pero siento que era obvio que nos íbamos a terminar separando, si ninguno se decidía por irse al país del otro”, expresó la cantante.

El cantante chileno le compuso una canción, llamada “No me falles”, y cuando grabó el videoclip del tema, se acabó enamorando de la actriz que hizo de su interés amoroso.

“A mí ahora se me hace muy gracioso, él me escribe una canción super bonita, que se llama ‘No me falles’ que es hermosa y en el videoclip que hizo de esa canción aparece una actriz que después él se enamoró y me dejó”, reveló Julieta Venegas.

La cantante aseguró que, a pesar del engaño, Álvaro Henríquez sigue siendo parte importante de su vida, y lo sigue queriendo, aunque como un amigo.