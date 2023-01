En fotos, así ha crecido Índigo: Evaluna muestra que la crianza respetuosa es la mejor opción

El 2022 fue uno de los mejores años para Evaluna Montaner, la hija de Ricardo Montaner. Cerró el año satisfecha como mujer y como madre, pues este año no solo cumplió metas que tenías desde niña, sino que también recibió el regalo más grande y sublime de su vida: Índigo, su primera bebé.

Fue el 6 de abril cuando la pequeña llegó a sus días para convertirla en maestra y alumna. Evaluna y su esposo, el cantante colombiano Camilo Echeverry, han estado claros en lo que desean para su bebita, y desde el primer momento de su concepción acordaron que será la propia Índigo quien tome las riendas de su vida cuando su edad y madurez emocional se lo permitan.

Empezaron por elegir un nombre que no tuviera relación con ningún sexo: Índigo: “Es un nombre que nos gusta para niño y para niña. Un nombre que podemos ir diciéndole desde ya sin tener que estar pensando en si es hombre o mujer. Nos gustó muchísimo, además de que es uno de los colores más bonitos”, explicó la hija de Ricardo Montaner.

Ellos igualmente acordaron no mostrar la cara de la nena sin su autorización, aunque sí han compartido algunas partes de su cuerpecito, como las manos y los pies. Es por esto que a diario le llueven críticas en sus cuentas en Instagram.

Las más recientes fueron las de 1 de enero, cuando Evaluna publicó todos los logros del año pasado, mensaje que acompañó con imágenes de detalles de la bebé: “Índigo aprendió a decir Mamá, Papá, tres, teta, bebé, hola y bye bye. Aprendió a gatear y ama aplaudir y sonreír”.

Evaluna comparte la evolución de Índigo Instagram: @evaluna

“Ya no pudieron ocultar más a índigo porque ya una seguidora ya le tomo foto a la cara y ya sabemos cuál es el rostro de ella”, “¡Qué estupidez eso de no binario!. Que ganas de dañar una sociedad con eso”, “¡Cómo es posible que apenas un bebe sea un genero no binario. De por Dios!! @montaner usted parece que nunca le dio una pela a su hija!”, “Si no quieren mostrar la cara, para qué muestran otras partes de la niña que no ha autorizado nada. Doble moral”, fueron los lapidarios mensajes.

Sin embargo, esto no detiene a la Montaner para compartir el avance de la pequeña y Evaluna dijo en un podcast que no repetirá patrones o tradiciones de los Montaner, como el hundir la cabeza en las tortas de cumpleaños.

La pareja también optó por llevar a su hija a todos lados con la ayuda de un fular: “Es muy conveniente y es lo máximo, porque podemos seguir haciendo lo que amamos también con ella y es fantástico, y se vuelve todo más bonito”, dijo Evaluna.

Evaluna también expresó en sus historias: “Quiero empezar el año para agradecerle a Dios por la hija tan espectacular que me tocó (y su hipo que me da ternura”. Ellos en octubre iniciaron una gira, en la que su fiel acompañante es la bebé.

Por su parte, Camilo manifestó en una reciente entrevista que ellos cuentan con la ayuda de una psicóloga frecuentemente para recibir la mejor asesoría y brindar una crianza positiva: “Revisamos cosas que nos invaden, que nos tocan, que nos molestan, que nos pesan”, expresó el colombiano.

La nena ya tiene nueve meses, y aunque no han mostrado su rostro su evolución se ha visto. A finales del año pasado, una fans captó en video el momento en el que Camilo se descuidó y dejó al descubierto la cara de Índigo: es igualita a su mamá.

Lo cierto es que la pequeña tiene derretidos de amor a sus padres y abuelos, que comparten cada mañana con ella.