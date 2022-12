Thalía, Tessa Ía y Camila Sodi: la familia mexicana que más ha robado suspiros

La actriz Camila Sodi causó furor recientemente al compartir en redes una serie de fotografías en donde alardea su tonificada figura en traje de baño rojo mientras hace su rutina de yoga matutino.

A través de su perfil en Instagram, la protagonista de Rubí publicó el 29 de diciembre seis imágenes en las que aparece haciendo un salamba sirsasana, asana de la disciplina, con un bikini de Sainz.

“Morning yoga”, escribió en la descripción de las fotos en las que tiene como telón de fondo una piscina infinita con una espectacular vista a una playa en donde parece que recibirá el Año Nuevo.

Las instantáneas, de inmediato, robaron corazones entre los más de 2 millones de seguidores de la estrella de 36 años, quienes no tardaron en llenar la publicación de halagos hacia su belleza física.

“Cuerpawer”, “¡Qué cuerpazo!”, “¡Demasiado hermosa!”, “Guapísima”, “La perfección”, “Nos traes de cabeza” e “Increíble abdomen” son algunos de los elogios que recibió.

Te puede interesar: Diego Luna y Camila Sodi demuestran la importancia de un divorcio sano cuando tienes hijos

Thalía, Tessa y Camila conforman la dinastía que más cautiva

Por supuesto, esta no es la primera vez que Sodi presume sus atributos y roba suspiros. En el pasado, ha fanfarroneado su belleza y desatado el revuelo en incontables ocasiones.

Sin embargo, la intérprete no es la única integrante de su dinastía que ha fascinado con su cuidada apariencia física además de su incuestionable talento en el mundo del entretenimiento.

Otras de sus familiares, como su famosa tía Thalía o la actriz Tessa Ía, una de sus medio hermanas, han cautivado con su belleza, convirtiéndose en la familia mexicana que más ha robado suspiros.

Thalía

A sus 51 años de edad, la diva pop mexicana luce mejor y más fit que nunca y no duda en demostrarlo con posados en arriesgados outfits juveniles, así como también en bañadores.

Sin importar las críticas de los detractores, la cantante de No me acuerdo siempre enamora a sus seguidores cuando presume su esbelta silueta y demuestra que la edad no es más que un número.

Tal como lo hizo en noviembre con un post en su perfil en Instagram en la que aparece luciendo espectacular en un minivestido rosa con corsé con cut-outs que dejaba a la vista su vientre plano.

De igual forma, durante el verano, Thalía fascinó a sus fanáticos al dejarse ver modelando con un traje baño tricolor nuevamente con aberturas que permitió ver su abdomen tonificado.

“Te ves espectacular”, “¿Quién no quisiera verse así a los 50?”, “Hermosa mujer”, “Tienes cuerpo de joven”, “Bellísima” y “¡Estás mejor que muchas de 20!” son elogios que recibió.

Tessa Ía

Así como las famosas anteriores, la actriz y cantante de 27 años de edad también cautiva a miles en redes sociales no solo con su epatante belleza, también con su irreverente estilo y personalidad.

En su perfil de Instagram, en donde tiene más de 500 mil seguidores, la estrella causó revuelo a finales de 2021 al compartir una foto en la que luce increíble con un maxivestido camisero negro.

Tessa llevó el diseño con varios botones abiertos en la parte superior para crear un sexy escote pico. Asimismo, dejó otros desabotonados en la inferior a modo de abertura para mostrar sus piernas.

De igual forma, de vez en cuando, sigue el ejemplo de Camila y Thalía y también sube postales modelando trajes de baño o lencería con los que conquista a los usuarios en la red social.

Tal como lo hizo en agosto de 2021, cuando publicó una imagen en la que luce un conjunto lencero rosa polvo con la que presumió su abdomen plano y sus piernas kilométricas.

“Hoy amanecí rica, sabrosa, deliciosa porque puedo…”, escribió la hija de Nailea Norvind en la descripción del post, citando las famosas palabras de la influencer dominicana Chiky Bombom.

Por supuesto, sus fans se deshicieron en halagos ante esta publicación. “Existen las chavas perfectas y ella”, “Eres muy hermosa”, “Cuerpazo”, “Diosa” y “Espectacular” son unas de las reacciones.