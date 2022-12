¡No eres la única! Estas famosas también utilizan apps de citas para ligar

Ni siquiera las famosas lo tienen fácil para conseguir el amor y por esta razón, se apoyan en apps de citas para poder conseguir nuevos romances.

Cualquiera creería que por ser guapas, famosas y adineradas tienen todo resuelto en el ámbito amoroso, sin embargo, esto no es así. Por eso, con valentía y entusiasmo salen a disfrutar de su soltería en estas plataformas.

Famosas que utilizan apps de citas para ligar

Emily Ratajkowski

La modelo no solo ha tenido momentos de coqueteo con Pete Davidson, sino que también recurrió a las apps de citas para divertirse después de confirmarse su divorcio de Sebastian Bear-McClard por una infidelidad.

En su propio podcast relató parte de su aventura y dijo que “me sentía desafiante porque hay tanta gente que me ha dicho que no lo haga. Siento que esta aplicación es demasiado blanca. Es muy blanca y siempre encuentro el mismo tipo de hombre y de mujer. No creo que vaya a encontrar a mi chico ideal aquí”.

Rebel Wilson

En varias ocasiones la australiana confesó haber utilizado Raya cuando estaba soltera, lo que le permitió relacionarse con otras celebridades. “He estado (activa) ahí algunos años, pero sólo estoy activa una o dos semanas. Cuando sales con alguien, no estás en ello. Es sólo para los momentos intermedios en los que estás muy soltero”, afirmó.

Hilary Duff

Otra que ha aprovechado sus momentos de soltería para disfrutar es Hilary Duff. “Hacerme una cuenta de Tinder fue como un experimento social, fue algo muy inesperado. Tengo muchos amigos que usan Tinder y dije ‘¡Voy a intentarlo!’. En un momento estaba hablando como con nueve chicos”, dijo.

Lizzo

“Usé Raya. Traté de hacer ‘match’ con John Mayer pero no funcionó. Las ‘apps’ menos restrictivas son más divertidas; hubo un tiempo en el que mi bailarina usaba mucho estas ‘apps’, entonces me le uní. Me divertí mucho por una semana”, confesó divertida la cantante.