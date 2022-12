Antonela Rocuzzo no brinda entrevistas y esta es la poderosa razón de su bajo perfil

Antonela Roccuzzo no conduce entrevista y esta es la razón Instagram: @AntonelaRoccuzzo

Lionel Messi es un de los hombres más exitosos del planeta, su talento lo llevó a la cima del fútbol, y el pasado 20 de diciembre se alzó con la copa del Mundial Catar 2022, además es el deportista mejor pagado en el planeta, según Forbes, al acumular una ganancia anual de 130 millones de dólares.

Sin embargo, el mayor tesoro del astro no es eso, sino su familia conformada por sus tres hijos: Thiago, Ciro y Mateo, a quienes tuvo con el amor de su vida: Antonela Roccuzzo.

Por supuesto, es imposible que la modelo de 34 años pase desapercibida a donde vaya. Pero pese a estar casada con el hombre más famoso del deporte, ella desde siempre ha sido muy discreta con su vida, como lo es Messi. Son la llave perfecta.

Es una mujer sencilla, que no busca protagonismo, ni tampoco presumir lo que tiene, exceptuando la bella familia. En el máximo evento del fútbol, Antonela lucía con una camiseta de la selección y unos jeans básicos. Sus tres hijos, igual.

Durante el reciente mundial de Catar, ella compartió algunos videos en los que interactuó con los fanáticos, quienes se acercaban a tomarse foto con ellas o grabarla, mientras ella con mucha cordialidad aceptaba posar, incluso sin que nadie lo pidiera.

Ella usa su cuenta en Instagram para compartir algunos de sus momentos. Allí tiene casi 31 millones de seguidores. Tanta atención la abruma. Se conoció que cuando ella alcanzó los 4 millones de fans, cerró la cuenta porque se sentía muy observada, pero volvió y ahora ha sabido manejar la fama.

¿Por qué no da entrevistas?

Tanta es la moderación de Antonela, que se puede contar con una mano las veces que ha dado declaraciones a la prensa y aún sobran dedos. Dos de ellas han sido para la revista Gente, en el 2014, cuando un reportero se le acercó con un ejemplar del medio de comunicación en el que salía Messi en su faceta como jugador y como padre.

En ese momento ella cargaba a Thiago, su hijo mayor que apenas tenía un año y medio, y le dijo: “Mirá, hijo. Papá cuando era chiquitito, ¡como vos! Y acá estamos los tres”. Ese mismo reveló la razón por la que no le gusta hablar con la prensa: “El protagonista es Lionel, no nosotros. Perdón. Sé que me entendés”.

Sin embargo, en el 2020 accedió a una entrevista con la revista española Marie Claire de España, en donde contó cómo la familia Messi Roccuzzo enfrentaba la cuarentena radical por la pandemia de la Covid-19.

Antonela se dedica a su familia y a sus negocios: la marca de ropa infantil Enfans, que creó junto a una prima.