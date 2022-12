Richard Gere, Marc Anthony y otros famosos que causaron polémica por salir con mujeres jóvenes

Cuando el amor triunfa, todo lo demás queda de lado y eso incluye la edad. Esto lo saben muy bien un grupo de artistas que causó un revuelo cuando revelaron que salían con mujeres menores que ellos, al punto que casi tienen la edad de sus propios hijos.

Alejandro Fernández y Karla Laveaga

“El Potrillo”, de 51 años, encontró el amor de su vida al lado de una jovencita. Se trata de la modelo Karla Laveaga, de 30 años, con quien ya tiene 12 años de un sólido romance, que hasta la fecha ha sido discreto. Aunque terminaron en un par de ocasiones. hoy se mantienen más unidos que nunca pese a los 21 años diferencia entre ambos.

Ellos se conocieron en el 2008 en una cafetería y luego en el 2011 hicieron público su relación. Ella lo acompaña a todos los lugares y ha sido su principal apoyo. Recientemente compartió la Navidad de él y sus nietas, así como los 25 años de las gemelas del cantante.

Marc Anthony y Nadia Ferrerira

Otra pareja que ha dado de qué hablar es el salsero Marc Anthony (54) con la exmiss paraguaya Nadia Ferrerira ((23). La chica siempre ha estado enamorada del cantante, pues a sus 16 años asistió a su concierto en Paraguay y años más tarde se convirtió en su prometida.

A ellos solo los separan 31 años, pero el gran amor que se tienen los unirá “para toda la vida”, pues el artista se comprometió con la modelo, y se espera que en este 2023 caminen hacia el altar.

Richard Gere y Alejandra Silva

Unos 34 años es la diferencia de edad entre el actor de Hollywood Richard Gere, de 73 años y su esposa Alejandra Silva, de 39. Sin embargo, esto no los detiene, porque se han compenetrado muy bien y llevado su amor a otros de niveles, que los internautas no pueden comprender porque no sienten la magia de la que ellos son protagonistas.

Ellos se conocieron en en un hotel de lujo en el que ambos coincidieron y en el 2018 se casaron. Ahora llevan una vida familiar muy discreta, pese a la fortuna que ambos atesoran.

Vicente Fernández Jr y Mariana González

A mediados de diciembre la influencer Mariana González (39) se desmayó de la emoción en pleno corazón de París, cuando su gran amor, Vicente Fernández Jr. (58) le pidió matrimonio durante unas lujosas vacaciones. Ella por supuesto, aceptó la propuesta y ahora formarán su familia, pese a que ellos tienen 19 años de diferencia.

Ellos llevan dos años de relación y se conocieron a través de Instagram. Recientemente, el hijo mayor Vicente Fernández afirmó que desea tener una niña con su prometida, por lo que cada día “hacen la tarea”.