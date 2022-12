¿Por qué no debo pagar solos mínimos en las tarjetas de crédito y cómo puedo salir de ese ‘círculo vicioso’?

Te ha pasado que llegas a gastar más de lo que debes con las tarjetas de crédito y al pagar los mínimos la deuda no se reduce. Si tienes más de dos tarjetas de crédito este panorama puede que sea familiar. Los pagos mínimos de las tarjetas de crédito se convierten en una bola de nieve y en una deuda que puede más de 10 años cancelarla.

Pero antes, mantengamos los términos claros desde qué es una tarjeta de crédito, la deuda total, saldo anterior y el pago mínimo.

Tarjeta de crédito: e s un instrumento para gestionar el pago y te permite realizar compras o hacer avances en efectivo de acuerdo al cupo que el banco te brinde.

s un instrumento para gestionar el pago y te permite realizar compras o hacer avances en efectivo de acuerdo al cupo que el banco te brinde. Deuda total: la suma de todos los consumos realizados en crédito corriente y en crédito diferido.

la suma de todos los consumos realizados en crédito corriente y en crédito diferido. Saldo anterior: La deuda del estado de cuenta inmediato anterior. Al pagar la totalidad de este saldo, estás cancelando la deuda del mes pasado. Con esto puedes dejar la deuda anterior de tu tarjeta en cero.

La deuda del estado de cuenta inmediato anterior. Al pagar la totalidad de este saldo, estás cancelando la deuda del mes pasado. Con esto puedes dejar la deuda anterior de tu tarjeta en cero. Mínimo a pagar: La cuota más pequeña a cancelar para no caer en mora y mantener activa la tarjeta. Este pago, por lo general, representa ente un 5% o 10% de la deuda total.

¿Por qué pagar los mínimos representa un riesgo?

Pagar el mínimo puede parecer aliviar una deuda para que el banco no te estén llamando a cada rato, pero también representa entrar poco a poco en una bola de nieve de deudas. Paola Carolina Aulestia, auditora financiera, nos explica los riegos de enfrascarse en pagar mínimos, consejos para salir ellos y tips para mejorar nuestras finanzas en 2023.

“Al estar pagando el mínimo, solo un 5% en cada uno de los meses, a pesar de no caer en mora, la deuda se puede volver insostenible y puede permanecer por mucho más tiempo de lo que nosotros creíamos”. — Paola Carolina Aulestia

La experta recuerda que la tarjeta de crédito que es un instrumento para gestionar un pago. Al preguntarle si es preferible pagar los mínimos o refinanciar la tarjeta respondió que es recomendable la segunda opción, siempre y cuando se cumpla con los pagos.

De acuerdo a estudios, análisis y expertos, cuando se pagan únicamente los mínimos, la deuda puede llegarse a pagar hasta por 17 años, es por eso que se convierte en una bola de nieve.

¿Cómo podemos salir de los pagos mínimos?

Si tienes más de una tarjeta o una sola y caíste en este juego del pago mínimo, no eres el único. Paola hace recomendaciones que puedes intentar aplicaras y que sean un nuevo propósito para el 2023.

Si tienes de dos a tres tarjetas de crédito, la recomendación es que la tarjeta con menor deuda se pague primero. “Así mandamos un mensaje a nuestro cerebro que estamos cumpliendo con nuestra obligación y cuando la cerremos podemos avanzar a la siguiente deuda”. Si solo es una tarjeta, busca la manera para que en el siguiente mes pagues la totalidad o una mayor parte del mínimo. Hacer un análisis en función a los ingresos para cumplir en los pagos de tarjetas. “En los consumos de necesidades básicas como alimentación, salud lo recomendable es no diferir, sino consumos corrientes porque al siguiente mes voy a tener que consumir alimentación y al siguiente mes también”. No mantener más de dos tarjetas de crédito. “Con una debes ser consciente que es una línea de crédito abierta y que muchas veces podemos ser sujetos de la tentación para realizar compras que no han sido planificadas, compras no inteligentes”. Si pagas mínimos, no aceptes otra tarjeta.

Tips 2023

Un nuevo año y con ello nuevas oportunidades para mejorar aspectos como el financiero. Con organización y un manejo consiente de los ingresos, sí lo puedes lograr.

Paola Aulestia recomienda que las familias puedan trabajar en un presupuesto mensual en el cual se incluya a todos, niños, adolescentes, ancianos, etc. Incluir en dicho presupuesto las necesidades, básicas: alimentación, salud, educación, vestimenta y vivienda.

Una vez que se considere cuánto se gasta mensualmente, se compara con los ingresos para saber dónde se puede hacer una reducción y ajustar esos gastos conforme a las necesidades.

“Eso nos va a permitir que cada mes hagamos un ajuste y realizar compras inteligentes. Luego determinar un tema de ahorro, cuánto deberías consumir y sacar un crédito con la tarjeta o solo usarlo como un medio de pago para no cargar efectivo”. — Paola Aulestia

Otra recomendación es analizar no vivir más allá de nuestra realidad. Muchas veces el espejismo de las redes sociales hace que la gente no viva conforme a su realidad y anhele mucho más de lo que tiene posibilidades de pagar, lo que puede hacer que se endeuden en compras que no son sabias.