Cantante Aladino sufre desmayo en vivo: así fue la reacción de Michela Pincay, “estoy temblando”

Michela Pincay y Wendy Rosillo fueron víctimas del Día de los Inocentes. En el programa De Casa en Casa tenían como invitado al cantante Aladino, los presentadores bailaban por su lado, y entre la algarabía del momento, el artista se desmayó.

Las presentadoras se quedarón atónitas, ya que la situación fue tan real. Renier Izquierdo y Jorge Heredia lo intentaron ayudar, sin embargo, las más afectadas y ansiosas por el momento eran Pincay y Rosillo.

Una inocentada del artista

Minutos después Aladino se levantó sonriendo y las panelistas que estaban desesperadas por la situación (desmayo), no podían creer que todo se había tratado de una broma por parte del artista.

Jorge Heredia lo tomó como lo que fue, una broma. Mientras que Michela Pincay estaba temblando del susto que vivió por algunos minutos.

Las reacciones en redes sociales

Para muchos televidentes la broma no fue de su agrado, pues alegan que con la salud no se juega. Sin embargo, la gran mayoría coincide que no hay que dejar pasar este día y las bromas así de impactantes son parte del tan popular Día de los Inocentes.

