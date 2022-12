“Genes más fuertes que Derbez”: Yordi Rosado presume a sus 3 hijos y son igualitos

La Navidad fue el escenario para que los artistas presumieran a sus amores a través de sus cuentas en Instagram. Fotos de la familia entera, de las mascotas y de los hijos no faltaron en los perfiles de las celebridades, por supuesto que el conductor de televisión, Yordi Rosado, se sumó y publicó imágenes tiernas.

Yordi ha demostrado que no solo es un excelente profesional, sino un buen padre, pues este fue su sueño desde que era un jovencito. En el programa Miembros al aire afirmó que “le fascina ser papá”, y esta era una de sus metas.

Confesó que cuando era un niño le preguntaban qué deseaba al ser “grande”, y él respondía: “papá”: “Voy a decir una cosa que se oye lo más ñoño del mundo, pero es real. A mí de chavito cuando me preguntaban: ‘¿qué quieres ser de grande?’, les decía: ‘quiero ser papá’. Y neta soy un papá muy feliz”, soltó durante el programa de Unicable.

El exconductor de “Otro rollo” se describió como un padre amoroso, pero firme en sus decisiones. Además, aconsejó a los otros padres a pedirle perdón a los hijos cuando se ha cometido un error, pues esto es fundamental para forjar una relación sólida con ello.

“¿Sabes qué he aprendido bien ch*ng*n? A llegar con mis hijos y decirles ‘perdón, me equivoqué, exageré ayer, creo que no era para tanto. (...) Muchos papás piensan que si tú dices una disculpa a tus hijos te van a ver para abajo y en realidad te ven más para arriba porque dicen: ‘guau!”, exclamó el host de tv.

Rosado tuvo tres hijos con su exesposa Rebeca Rodríguez. Ellos son Elías, Regina y Santiago. El pasado 25 de diciembre, en Navidad, publicó una imagen con tus tres retoños que conmovió a sus seguidores y manifestaron que se tratan de una copia de él, por su gran parecido.

“Hermosa tu familia. Tus hijo se parecen mucho a ti. Sacaron.tus ojos”, “Yordi es como Eugenio Derbez tiene fotocopias en vez de tener hijos”, “¡Igualitos a ti tus hijos! Mismos ojos todos”, comentaron los seguidores, quienes también le expresaron su cariño y agradecimiento por el contenido que publica.

Elías es el hijo mayor, quien nació en mayo del 2004, luego le sigue Regina con 16 años y el pequeño Santiago que llegó a la familia Rosado en el 2012.

“Es muy lindo poder disfrutar a tus hijos, la vida, la familia, porque el trabajo va a venir, va a regresar… Pero a tus hijos no te los regresa nadie”, manifestó en una entrevista publicada por la revista ¡Hola!.

Sus fanáticos lo aplauden por ser un padre presente a pesar de las responsabilidades laborales que a veces pueden coparle gran parte de su tiempo.