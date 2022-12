¿Qué fue de los actores de ‘That ‘70s Show’?: uno enfrenta un juicio por abuso y otra falleció

Corría el año 1998 cuando aterrizó en la pantalla chica estadounidense That ‘70s Show, una serie de comedia juvenil de FOX que acaparó el gusto de una generación y lanzó a la fama a sus actores.

La producción se centraba en las aventuras y desventuras del adolescente Eric Forman y su grupo de amigos en el pueblo ficticio de Point Place, Wisconsin, durante la década de los setenta.

No pasó mucho tras su estreno para que el proyecto, ambientado desde mayo de 1976 hasta diciembre de 1979, se convirtiera en un suceso televisivo que se extendería por ocho temporadas.

Tras 200 episodios y casi una década al aire, la exitosa sitcom se despidió de los telespectadores en 2006. Desde entonces, han transcurrido 16 años en los que mucho ha pasado con su reparto.

La vida de los actores de That ‘70s Show tras el programa

En este tiempo, las estrellas que formaron parte del elenco de la icónica serie, lógicamente, han cambiado. Por esto, a continuación, te contamos qué ha sido de sus vidas en los últimos lustros.

Topher Grace - Eric Forman

El actor Topher Grace tenía alrededor de 20 años cuando debutó en la actuación en los zapatos de Eric Forman, el protagonista de That ‘70s Show, el programa que lo catapultó a la fama.

Antes de salir del show, brilló en la película Traffic (2001). Luego del final, siguió expandiendo su trayectoria en cine. Spider-Man 3 (2007) y BlacKkKlansman (2018) son cintas en las que destacó.

En la actualidad, Grace tiene 44 años y sigue actuando. Las series Home Economics (2021–2023) y la película Irresistible (2020) sonde los últimos proyectos en los que ha trabajado el intérprete.

Con respecto a su vida personal, se casó con la actriz Ashley Hinshaw en mayo de 2016. Hoy, siguen casados, tienen dos hijos pequeños y están en la dulce espera de su tercer bebé.

Topher Grace en 'That '70s Show' y en la actualidad | Imdb / Instagram

Ashton Kutcher - Michael Kelso

El histrión Ashton Kutcher es probablemente una de las estrellas más exitosas de That ‘70s Show. En la serie, él encarnaba al guapo, pero infantil Michael Kelso, el galán de su grupo.

Tras estrenarse como intérprete en esta producción, Kutcher continuó construyendo su carrera. Además, se desempeñó con éxito como creador y productor ejecutivo de diferentes programas.

Como actor, el artista destacó en filmes como The Butterfly Effect (2004), Locura de amor en Las Vegas (2008) o Jobs: el hombre que revolucionó al mundo (2013).

Mientras, como productor, ha cosechado éxito detrás de emisiones como Punk’d (2003-2012), en donde fungió como host; la serie Room 401 (2007) y el reality Beauty and the Geek (2005-2007).

Al presente, el artista tiene 44 años y sigue actuando. La serie Stoner Cats (2021-2022) y la película Vengeance (2022) son las más recientes producciones en las que ha trabajado.

En cuanto a su vida personal, sostuvo una polémica relación con Demi Moore, quien es 16 años mayor que él. Los actores se casaron en 2005, pero se divorciaron rodeados de rumores en 2011.

Luego de su mediática separación, comenzó a salir con su amiga Mila Kunis en 2012, quien fue su pareja en That ‘70s Show. Caminaron al altar en 2015. Ahora, siguen juntos y tienen dos hijos.

Ashton Kutcher en 'That '70s Show' y en la actualidad | Imdb / Instagram

Danny Masterson - Steven Hyde

El intérprete Danny Masterson brilló como Steven Hyde, el mejor amigo de Eric y antisistema de su grupo. Tras That ‘70s Show, siguió actuando y hasta se desempeñó como DJ.

En el cine, trabajó en cintas como Yes Man (2008) y The Bridge to Nowhere (2009); mientras, en la televisión, actuó en series como Men at Work (2012-2014) y The Ranch (2016-2018).

La carrera de Masterson se estancó en 2017, luego de que tres exintegrantes de la iglesia de la cienciología a la que pertenece lo acusaran penalmente de abuso sexual entre 2001 y 2003.

Luego, las víctimas lo denunciaron por intimidación y espionaje tanto a él como a la iglesia. Al saber que la policía de Los Ángeles investigaba las denuncias, Netflix lo despidió de The Ranch.

El artista, quien ha insistido en su inocencia, no ha vuelto a actuar desde entonces. En noviembre, el juicio por violación en su contra fue declarado nulo. Enfrentará un nuevo proceso en 2023.

Masterson actualmente tiene 46 años y está casado con la también actriz y cantante Bijou Phillips desde 2011. Su pareja lo ha defendido de las acusaciones de abuso públicamente. Tienen una hija.

Danny Masterson en 'That '70s Show' y en la actualidad | Imdb / Instagram

Wilmer Valderrama – Fez

El venezolano-estadounidense Wilmer Valderrama alcanzó el estrellato encarnando a “Fez”, un estudiante de intercambio que todos llaman con ese apodo pues su nombre era impronunciable.

Tras That ‘70s Show, prosiguió edificando su carrera con proyectos como El amor llama dos veces (2011) y NCIS: Criminología Naval (2016-2023). También ha trabajado como director y cantante.

Al presente, el galán tiene 42 años y sigue vigente en el mundo de la actuación. La serie Gentefied (2020) y la cinta Encanto (2021) son de las últimas producciones en las que ha actuado.

En cuanto a su intimidad, ha protagonizado romances con varias famosas, entre ellas, Demi Lovato. El idilio fue polémico debido a la diferencia de edades y las altas y bajas que tuvieron por años.

La expareja se conoció cuando ella tenía 17 y él, 29. Pero no empezaron a salir sino hasta que ella cumplió 18. Se separaron seis años después. Luego, el actor encontró el amor en Amanda Pacheco.

Wilmer y Pacheco comenzaron a salir en 2019. Al año siguiente, se comprometieron. Hasta la fecha, no se han casado, pero siguen juntos y recibieron a su primera hija en febrero de 2021.

Wilmer Valderrama en 'That '70s Show' y en la actualidad | Imdb / Instagram

Mila Kunis - Jackie Burkhart

La actriz Mila Kunis es otra de las grandes estrellas que salieron de That ‘70s Show. La ucraniana llevaba un breve periodo actuando cuando saltó a la fama personificando a Jackie Burkhart.

Luego de su memorable actuación, la intérprete continuó imparable expandiendo su trayectoria en el cine y la televisión. Ahora, tiene 39 años y sigue brillando como actriz y también productora.

El cisne negro (2010), El destino de Júpiter (2015), El club de las madres rebeldes (2016) y Luckiest Girl Alive (2022) son algunas de las producciones en las que ha impresionado como actriz.

Por su trabajo en la primera, recibió su primera nominación a los Globos de Oro y ganó el premio Marcello Mastroianni a la mejor actriz revelación en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

En el terreno del amor, la actriz es una de las que ha logrado mantenerse lejos de los escándalos. Antes de casarse con Kutcher, mantuvo un largo romance con Macaulay Culkin.

Mila Kunis en 'That '70s Show' y en la actualidad | Imdb / Instagram

Laura Prepon - Donna Pinciotti

En That ‘70s Show, la histrionisa Laura Prepon debutó interpretando a Donna Pinciotti, la novia de Eric y mejor amiga de Jackie. Luego de la serie, prosiguió trabajando como actriz con éxito.

Orange Is the New Black (2013-2019) y The Hero (2017) son algunos de los proyectos en los destacó tras la sitcom. Por su actuación en la primera, ganó una gran fama y algunos premios.

Aparte, durante los últimos tres lustros, se ha desempeñado ocasionalmente como directora de varias emisiones en las que ha trabajado. Hoy por hoy, tiene 42 años y no actúa desde 2019.

Sin embargo, tendrá una participación en That ‘90s Show, un reboot de la serie que la lanzó a la fama. Kunis, Kutcher y otros compañeros también participarán en el show a estrenarse en 2023.

Por otro lado, en el plano sentimental, la famosa está felizmente casada con el actor Ben Foster desde el año 2018. Junto a su esposo, tiene dos hijos pequeños.

Laura Prepon en 'That '70s Show' y en la actualidad | Imdb / Instagram

Josh Meyers - Randy Pearson

El galán Josh Meyers se unió al elenco de That ‘70s Show en su octava y última temporada como el gentil Randy Pearson. Tras la emisión, continuó dedicado a su carrera como actor.

Brüno (2009), Red Oaks (2014-2017) y Quantum Leap (2022-2023) son proyectos en los que ha mostrado su talento. Ahora, Meyers tiene 46 años y sigue desenvolviéndose en la industria.

Aparte, ha formado parte del elenco del programa Saturday Night Live y también ha trabajado como anfitrión en el programa Late Night with Seth Meyers, conducido por su hermano.

Josh Meyers en 'That '70s Show' y en la actualidad | Imdb / Instagram

Lisa Robin Kelly - Laurie Forman

En That ‘70s Show, Lisa Robin Kelly se encargó de traer a la vida a Laurie Forman, la promiscua hermana de Eric. Sus apariciones eran esporádicas y, más adelante en la serie, fue reemplazada.

Kelly salió formalmente del proyecto en 2003. Luego de participar en el programa, solo actuó en dos cortometrajes más: The Food Chain: A Hollywood Scarytale (2005) y SUX2BME (2012).

A la par, sostuvo una lucha contra el abuso de sustancias y protagonizó una serie de escándalos. Entre 2010 y 2013, fue arrestada al menos cuatro veces por delitos como conducir ebria y violencia familiar.

Desgraciadamente, sus adicciones no solo afectarían su carrera, también le costarían la vida. En agosto de 2013, Lisa falleció a los 43 años por una sobredosis de sustancias accidental.

De acuerdo a las autoridades, la causa de muerte oficial fue una “intoxicación por múltiples drogas”. La artista murió en un centro de rehabilitación al que había ingresado voluntariamente.